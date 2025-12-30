Peste 140 de milioane de lei sechestrați în dosare de spălare de bani, escrocherie, divulgarea secretului comercial

Bunuri de proveniență ilicită în valoare de circa 140,8 milioane de lei au fost sechestrate, pe parcursul săptămânii trecute, de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) din cadrul Centrului Național Anticorupție (CNA).

Printre activele sechestrate sunt 4 construcții locative, un capital social, 3 conturi bancare, 32 de încăperi nelocative și 2 locative, 2 mijloace de transport, 4 terenuri pentru construcție. Potrivit CNA, bunurile au fost indisponibilizate în dosare ce vizează infracțiuni de spălare de bani, furt, escrocherie, insolvabilitatea intenționată și obținerea ilegală și/sau divulgarea informațiilor ce constituie secret comercial, bancar sau fiscal.

Totodată, prin hotărâri judecătorești au fost confirmate sechestre aplicate anterior, pe bunuri în valoare de peste 96 de milioane de lei, scrie anticoruptie.md

Pe parcursul săptămânii trecute, ofițerii CNA au efectuat percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „GAUDEAMUS”. Reprezentanții companiei de construcții ar fi obținut de la Primăria municipiului Chișinău actele permisive necesare, inclusiv certificatul de urbanism, în lipsa avizului Ministerului Culturii. Ulterior, a fost obținută autorizația de construire pentru edificarea unui complex multifuncțional cu peste 15 nivele și ar fi dispus începerea lucrărilor propriu-zise, cu nerespectarea distanțelor normative dintre construcție și zonele de protecție ale monumentelor istorice. În baza informațiilor acumulate, CNA a inițiat o cauză penală privind încălcarea regulilor de executare a construcțiilor pentru edificiile cu cinci sau mai multe etaje.

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentințe de condamnare în privința vicepreședintei organizației teritoriale Rîșcani și secretarului oficiului teritorial Rîșcani al unui fost partid politic. Ambii au fost condamnați la 4 ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.