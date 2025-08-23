Clopoțelul se apropie – cum decurg pregătirile pentru un nou an școlar / VIDEO

La Gimnaziul „Valeriu Burduja” din satul Șeptelici atmosfera este plină de emoție și agitație în așteptarea noului an școlar. Cu doar câteva zile înainte de 1 septembrie, elevii s-au mobilizat pentru a face ordine și curățenie în sălile de clasă, pentru ca totul să fie pregătit atunci când clopoțelul va suna din nou.

Pe coridoare și în clase domnea o adevărată forfotă. Unii ștergeau băncile și aranjau manualele, alții măturau și împodobeau panourile, fiecare dorind să contribuie ca școala lor să îi primească în cele mai bune condiții.

Despre atmosfera de început de an școlar ne-a vorbit și una dintre profesoare: „Pregătirile sunt mereu despre emoții și entuziasm. Acest an de studii îl încep cu dorința de a-i învăța ceva nou pe elevi și sper că vom crea amintiri frumoase împreună.”

În timp ce ultimele pregătiri sunt pe sfârșite, emoțiile cresc pe zi ce trece. Pentru unii elevi este reîntâlnirea cu o rutină deja cunoscută, pentru alții începutul unei noi etape. Cert este că școala își deschide porțile cu speranța unui an plin de reușite și bucurii.

Reportaj video realizat în cadrul studioului pentru tineri MoJo, de la „Observatorul de Nord".

Reporter MoJo: Ecaterina Muntean