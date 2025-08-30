Ce poate ascunde senzația de nod în gât. Care sunt cauzele frecvente

De obicei, senzația de nod în gât nu semnalează o problemă gravă de sănătate și poate dispărea de la sine. Trebuie să mergi la medic pentru o evaluare dacă persistă mai multe săptămâni sau provoacă dificultăți la înghițire. Află care sunt cele mai comune cauze ale senzației de nod în gât și cum poți scăpa de ea.

Cunoscută și ca globus sau glob faringian, senzația de nod în gât te face să simți că ai un corp străin blocat în gât, deși nu există nimic acolo. Această senzație neplăcută și supărătoare este destul de comună. Statisticile estimează că până la jumătate din populație experimentează cel puțin o dată în viață acest simptom.

Motivul pentru care senzația de nod în gât este atât de frecvent întâlnit are legătură cu varietatea de afecțiuni care o pot declanșa. De obicei, nu este periculoasă și, în multe cazuri, se rezolvă de la sine. Cu toate acestea, sunt situații în care ai nevoie de tratamente pentru a gestiona cauza de bază.

Cauzele senzației de nod în gât

Atât problemele fizice, cât și cele emoționale pot duce la apariția acestei senzații neplăcute. Cea mai comună cauză a globusului este refluxul acid, conform centrului medical academic Cleveland Clinic, din SUA.

Afecțiuni precum boala de reflux gastroesofagian și refluxul laringofaringian provoacă întoarcerea acidului gastric în esofag sau în gât și irită mucoasele din aceste zone. Senzația de nod în gât este unul dintre simptomele specifice acestor boli digestive.

Alte cauze fizice ale senzației de nod în gât pot fi:

alergiile, ca urmare a producție de mucus în exces și a inflamației pe care o pot provoca în gât;

infecții ale gâtului precum amigdalita și faringita, prin inflamația pe care o cauzează;

afecțiuni ale coloanei cervicale în care mușchii sau nervii din vecinătatea gâtului sunt presați;

scurgerea postnazală – un exces de mucus care se scurge din nas sau sinusuri pe partea din spate a gâtului din cauza unor afecțiuni precum sinuzita cronică, rinita, deviația de sept nazal, alergiile, infecțiile respiratorii, aerul uscat sau iritanții din mediu;

boli tiroidiene care duc la mărirea glandei tiroide sau la formarea de noduli care apasă pe structurile învecinate;

fumatul și vapingul, care irită țesuturile din gât și provoacă inflamație;

suprasolicitarea vocii, care provoacă tensiune musculară;

un corp străin sau traumatisme cauzate de un aliment care a iritat sau zgâriat gâtul după înghițire;

tumori benigne sau maligne în zona gâtului.

De asemenea, stresul și anxietatea pot cauza tensiune musculară în zona gâtului. Reprimarea emoțiilor puternice, cum ar fi durerea sau supărarea, provoacă adesea o senzație de nod în gât.

Când să mergi la medic

Gravitatea acestui simptom este dată de impactul asupra înghițitului, potivit medicilor NHS Inform, platforma oficială de informare a Serviciului Național de Sănătate din Scoția. Astfel, dacă simți ceva blocat în gât, dar poți mânca și bea normal, fără durere, nu este cazul să te îngrijorezi.

Contactează-ți medicul de familie dacă:

ai dificultăți sau dureri la înghițire;

simți un nodul la palpare în zona gâtului;

pierzi în greutate în mod neintenționat;

senzația de nod în gât persistă mai multe săptămâni.

În funcție de cauzele suspectate, medicul de familie va decide necesitatea unui consult la un specialist ORL.

Cum se tratează senzația de nod în gât

Există câteva lucruri pe care le poți încerca acasă pentru atenuarea acestei senzații neplăcute. La majoritatea oamenilor, senzația de nod în gât se va atenua urmând aceste sfaturi:

Bea cel puțin 1,5 litri de apă zilnic, cu înghițituri mici. Înghițitul ajută la relaxarea gâtului;

Cască larg sau încearcă mișcări exagerate de mestecat pentru a detensiona mușchii gâtului;

Inhalează aburi dintr-un bol cu apă caldă sau la duș;

Evită consumul excesiv de alcool, ceai, cafea și băuturi carbogazoase;

Redu consumul de alimente grase și picante;

Lasă să treacă cel puțin 3 ore între masa de seară și mersul la culcare;

Încearcă medicamente antiacide, la sfatul medicului sau farmacistului;

Renunță la fumat;

Evită să-ți cureți gâtul, deoarece poate agrava iritația care provoacă senzația de nod în gât;

Redu stresul prin exerciții de respirație sau alte tehnici de relaxare.

Dacă senzația de nod în gât persistă sau este asociată cu alte simptome, consultă un medic pentru a primi un diagnostic clar și un tratament eficient.

În funcție de cauza acestui simptom, poți primi medicamente precum:

inhibitori ai pompei de protoni dacă refluxul acid provoacă simptomele de globus;

spray-uri nazale atunci când cauza este scurgerea postnazală;

anxiolitice sau antidepresive atunci când anxietatea sau depresia reprezintă cauza;

terapie logopedică pentru a învăța tehnici de relaxare a mușchilor din gât atunci când se mențin tensionați.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

SURSA: medicool.ro