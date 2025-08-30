Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut

TSH sau hormonul de stimulare tiroidiană reglează activitatea glandei tiroide. Analiza de sânge care măsoară nivelul acestui hormon are rolul de a evalua funcția tiroidiană. Află din acest articol când se recomandă testarea și care sunt cauzele unui TSH crescut sau scăzut.

Tiroida este o glandă mică, situată în partea din față a gâtului, a cărei formă seamănă cu a unui fluture sau a literei H. Deși are o dimensiune redusă, îndeplinește roluri importante în organism prin hormonii pe care îi secretă. Ea este responsabilă pentru:

metabolismul grăsimilor și carbohidraților;

reglarea pulsului și tensiunii arteriale;

sinteza proteinelor și activitatea enzimatică;

reglarea temperaturii corpului;

creșterea oaselor la copii;

dezvoltarea optimă a sistemului nervos central al fătului și bebelușului.

Femeile sunt de 5-8 ori mai predispuse la probleme tiroidiene, comparativ cu bărbații, potrivit American Thyroid Association (ATA). Una din opt femei dezvoltă o boală a tiroidei pe parcursul vieții, conform aceleiași surse.

Ce este TSH și care e rolul lui în organism

Hormonul de stimulare tiroidiană sau TSH, cunoscut și sub denumirea de tirotropină, este secretat de glanda hipofiză, o glandă de mărimea unui bob de mazăre situată la baza creierului. Rolul TSH este de a stimula tiroida să producă și să elibereze hormonii săi principali: tiroxina (T4) și triiodotironina (T3).

Un nivel echilibrat de TSH este esențial pentru buna funcționare a metabolismului și a întregului sistem endocrin. Mai mulți hormoni și glande ale sistemului endocrin lucrează împreună pentru a controla atent nivelul TSH din sânge printr-un mecanism de feedback, conform centrului medical academic Cleveland Clinic, din SUA.

Procesul începe în hipotalamus, care eliberează hormonul eliberator de tirotropină (TRH). Acest hormon stimulează glanda hipofiză să producă și să elibereze TSH. La rândul său, TSH acționează asupra glandei tiroide. El acționează ca un mesager chimic care transmite celulelor tiroidiene un semnal atunci când trebuie să sintetizeze hormonii specifici.

Când nivelurile hormonilor tiroidieni (T3 și T4) sunt prea mari, hipotalamusul și hipofiza detectează excesul și reduc producția de TRH și TSH. Drept urmare, tiroida scade secreția hormonilor săi. În schimb, dacă nivelurile T3 și T4 scad prea mult, hipotalamusul și hipofiza cresc producția de TRH și TSH pentru a stimula tiroida să producă mai mulți hormoni.

Prin acest mecanism de feedback, orice dezechilibru în producția de hormoni tiroidieni influențează nivelul TSH. De partea cealaltă, o secreție excesivă sau insuficientă de TSH din partea hipofizei afectează funcționarea tiroidei. În majoritatea cazurilor, un TSH crescut sau scăzut este cauzat de disfuncții ale tiroidei, mai degrabă decât de o problemă a glandei hipofize.

Analiza TSH: când se recomandă și cum se face

Testul TSH este unul dintre cele mai importante analize utilizate pentru evaluarea sănătății tiroidei și depistarea afecțiunilor tiroidiene. Este recomandat în următoarele situații:

Atunci când există simptome de hipotiroidism: oboseală, creștere în greutate, menstruații neregulate sau abundente, piele uscată, sensibilitate crescută la frig, slăbiciune musculară, probleme de memorie și altele;

Atunci când există simptome de hipertiroidism: scădere inexplicabilă în greutate, palpitații, tremur, transpirație excesivă, nervozitate, insomnii, tulburări menstruale și altele;

Atunci când există dereglări menstruale, deoarece hormonii tiroidieni joacă un rol esențial în reglarea ciclului menstrual;

În caz de infertilitate, deoarece dezechilibrele hormonale cauzate de tiroidă pot afecta ovulația și reduc șansele de a obține o sarcină;

Pentru monitorizarea tratamentului afecțiunilor tiroidiene.

Analiza TSH se realizează prin recoltarea unei probe de sânge, de obicei dimineața, pe nemâncate.

Care sunt valorile normale

Valorile normale ale TSH variază în funcție de vârstă. În general, dacă ești o persoană sănătoasă și nu ești însărcinată, intervalele normale de TSH sunt următoarele:

Vârstă Valori normale nou-născuți până la 5 zile 0,7 – 15,2 µUI/mL (micro-unități internaționale pe mililitru) sugari 6-90 zile 0,72 – 11 µUI/mL bebeluși 4-12 luni 0,73 – 8,35 µUI/mL copii 1-6 ani 0,7 – 5,97 µUI/mL copii 7-11 ani 0,6 – 4,84 µUI/mL adolescenți 12-20 ani 0,51 – 4,3 µUI/mL adulți 21-99 ani 0,27 – 4,2 µUI/mL

Valorile de referință pentru TSH pot varia puțin între laboratoare. Verifică intervalele din raportul de analize pentru a te asigura că valorile tale se încadrează în limitele stabilite de laboratorul respectiv.

Pentru a obține o imagine completă a sănătății tiroidei, TSH este evaluat împreună cu hormonii tiroidieni T3 și T4. Medicii corelează toate cele trei rezultate cu simptomele pacientului pentru a oferi un diagnostic corect și a stabili tratamentul adecvat.

Cauzele TSH crescut

TSH crescut poate indica faptul că tiroida nu produce suficienți hormoni tiroidieni. Această afecțiune este numită hipotiroidism sau tiroidă subactivă. Hormonii tiroidieni suprimă eliberarea de TSH, iar când nivelul lor scade, hipofiza produce TSH în exces.

Hipotiroidismul poate fi cauzat de mai multe afecțiuni sau factori care afectează glanda tiroidă, printre care:

boala Hashimoto, o afecțiune autoimună în care sistemul imunitar atacă și distruge treptat tiroida;

defectele congenitale ale tiroidei;

deficitul de iod;

radioterapia.

În cazuri rare, TSH crescut poate fi cauzat de probleme ale glandei hipofize, cum ar fi un adenom hipofizar care secretă TSH sau boli genetice rare.

De cele mai multe ori, când nivelul TSH crește peste limitele normale, cei doi hormoni produși de tiroidă sunt scăzuți. Există o excepție în care TSH poate fi crescut, dar T3 și T4 rămân în limite normale: o afecțiune numită hipotiroidism subclinic, în care tiroida încă reușește să mențină nivelurile de T3 și T4 în limite normale, cel puțin la început. În timp, hipotiroidismul subclinic poate evolua spre hipotiroidism evident, iar nivelurile T3 și T4 scad.

Dacă ai TSH crescut, poți experimenta simptome de hipotiroidism, care includ:

oboseală;

creștere în greutate;

menstruații neregulate sau abundente;

amorțeli și furnicături la nivelul mâinilor;

constipație.

piele uscată;

sensibilitate crescută la frig;

slăbiciune musculară;

probleme de memorie;

depresie;

interes scăzut pentru sex.

Cauzele TSH scăzut

Dacă nivelul TSH este sub limitele normale, cel mai probabil tiroida produce hormoni în exces. Această afecțiune se numește hipertiroidism sau tiroidă hiperactivă și poate fi cauzată de:

boala Graves, o afecțiune autoimună în care sistemul imunitar produce anticorpi ce stimulează tiroida să producă hormoni în exces;

noduli tiroidieni care pot deveni hiperactivi și produc o cantitate excesivă de hormoni;

tiroidită sau inflamația glandei tiroide, care poate cauza eliberarea excesivă de hormoni tiroidieni;

iodul în exces, care stimulează tiroida să producă prea mulți hormoni.

Când nivelul TSH este scăzut, hormonii T3 și T4 cresc în sânge și afectează metabolismul.

Simptomele hipertiroidismului includ:

palpitații și tremur;

pierdere inexplicabilă în greutate;

apetit crescut;

transpirație excesivă;

nervozitate;

insomnii;

menstruații neregulate;

piele subțire și umedă;

gușă (tiroidă mărită).

Dacă ai un nivel TSH crescut sau scăzut, nu înseamnă neapărat că ai o problemă de sănătate. După vârsta de 80 de ani, nivelul TSH tinde să fie mai mare, fără a avea o afecțiune asociată. De asemenea, valoarea TSH este ușor mai mică decât cea normală în primul trimestru de sarcină, pentru ca apoi să crească treptat. Ea poate scădea temporar și în cazul unor boli grave care nu sunt legate de tiroidă. De aceea, analiza TSH trebuie interpretată doar în contextul clinic și împreună cu alte teste.

Informațiile prezentate în acest articol nu înlocuiesc consultul medical. Cereți sfatul medicului dumneavoastră pentru diagnostic și tratament.

SURSA: medicool.ro