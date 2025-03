Ce este și ce efecte are ketamina, drogul pe care Elon Musk a recunoscut îl consumă

Elon Musk a recunoscut în 2024, într-un interviu pentru CNN, că medicul i-a prescris ketamină în lupta cu depresia. Acest lucru a fost adus în atenția românilor de către fostul președinte al României Traian Băsescu, în contextul mesajelor pe care miliardarul le-a publicat pe platforma X în sprijinul lui Călin Georgescu. Citește în continuare pentru a afla ce este și ce efecte are ketamina asupra creierului uman.

Elon Musk (53 de ani) a admis că își tratează depresia cu ketamină. CEO-ul Tesla, care a fost numit lider al Comisiei pentru eficiență guvernamentală în SUA în cadrul administrației Trump, susține că un „medic adevărat” îi prescrie ketamina, pe care o consumă într-o „cantitate mică, o dată la două săptămâni sau ceva de genul”. „Sunt momente în care am un fel de… stare chimică negativă în creier, cum ar fi depresia, cred, sau depresia care nu este legată de nicio situație negativă, iar ketamina este utilă pentru a ieși din starea de spirit negativă”, a spus Elon Musk, într-un interviu pentru CNN.

Ketamina este un medicament descoperit în anul 1962 și aprobat ca anestezic în anii ’70, care are capacitatea de a induce o stare de anestezie disociativă, ceea ce înseamnă că pacientul se poate simți detașat de corpul și de mediul său.

Drumul ketaminei de la anestezic la drog popular la petreceri și, mai târziu, la antidepresiv

Inițial, ketamina a fost folosită în diverse proceduri chirurgicale, pentru a reduce durerea și disconfortul. La foarte scurt timp de la apariția ei, ketamina a început să fie utilizată în mod ilegal, devenind un drog popular la petrecerile americane din anii ’80.

În următoarele două decenii, ketamina a început să fie utilizată la scară largă în mod ilicit. Pentru a opri acest fenomen, în 1999, Statele Unite au făcut ketamina o substanță controlată la nivel federal. În anii 2000, interesul față de ea a scăzut. Morfina a devenit o alegere mai populară pe post de anestezic și alte droguri ilicite, cum ar fi cocaina și heroina, au luat amploare pe străzi. Cu toate acestea, în anii 2000, profesioniști din domeniul medical au studiat capacitatea ketaminei de a atenua rapid depresia și gândurile suicidare. Mai multe studii realizate între anii 2000 și 2006 au demonstrat că depresia poate fi tratată cu ajutorul ketaminei. Acest lucru a dus la creșterea numărului de medici care prescriu inclusiv astăzi ketamina pentru a trata depresia sau alte tulburări mintale.

Efectele dovedite ale ketaminei asupra creierului uman

În 2010, Celia Morgan, profesoară de psihofarmacologie la Universitatea din Exeter, Anglia, a derulat un studiu care a urmărit, pe o perioadă de un an, 120 de consumatori de ketamină. Cercetarea a arătat că utilizatorii frecvenți și ocazionali de ketamină prezentau gânduri delirante mai frecvente comparativ cu foști consumatori de ketamină, consumatori de alte droguri sau non-consumatori de droguri, informează The Atlantic.

Profilul psihologic al unui consumator frecvent de ketamină, au concluzionat Morgan și echipa ei, este cineva care are deficiențe „profunde” de memorie pe termen scurt și lung și este „disociat în existența sa de zi cu zi”. Alte pericole ale consumului prelungit de ketamină includ leziuni grave ale vezicii urinare, crampe stomacale intense și lupta cu dependența. John Lilly, un neurofiziolog și cercetător de psihedelice care a utilizat LSD, a abuzat de ketamină până când a crezut că a fost contactat de o entitate extraterestră care i-a îndepărtat organul genital.

„Pentru oricine folosește o cantitate foarte semnificativă de ketamină în mod regulat pe o perioadă lungă de timp, cred că există motive întemeiate de a bănui că ar putea avea diferite tipuri de tulburări cognitive și psihologice”, a spus David Mathai, un psihiatru care prescrie ketamină pentru unii dintre pacienții săi

