Când votul „apolitic” este egal cu trădarea interesului național

Parlamentul European a aprobat recent pachetul de sprijin financiar pentru Ucraina în valoare de 90 de miliarde de euro. Acești bani vor acoperi nevoile bugetare și militare ale Ucrainei în 2026 și 2027.

Au fost 458 de voturi pentru, 140 împotrivă și 44 de abțineri. Este o zi foarte bună pentru ucraineni. Nu sunt doar vorbe: Europa rămâne alături de Ucraina, își asumă cheltuieli pentru ca țara agresată să reziste în fața agresorului rus. Rezistența de lungă durată a Ucrainei este moartea Rusiei militariste, care în curând se va autosufoca. Votul este o veste bună și pentru noi, pornind de la condiția ca rezistența ucrainenilor e de importanță existențială pentru Republica Moldova și România.

Majoritatea europarlamentarilor români au votat pentru pachetul de sprijin. Dar, în rândul celor 140 care au fost împotrivă, adică, indirect, pentru capitularea Ucrainei în favoarea ocupantului rus, sunt și următorii eurodeputați români: Diana Iovanovici Șoșoacă, Luis-Vicențiu Lazarus, ambii neafiliați, Gheorghe Piperea (AUR) și Claudiu-Richard Târziu (ex-AUR, ECR). Surpiza cea mare (cel puțin pentru mine) este votul de abținere a Mariei Grapini, o politiciană de convingeri liberale foarte prezentă la Chișinău la evenimente culturale, științifice și politice. Să nu-i fi spus nimeni la Chișinău, în secret, doannei Grapini ce urmează să se întâmple aici dacă Moscova este lăsată să transforme în scrum Ucraina? Sau înalta ei conștiință savantă nu are treabă cu asemenea dileme (geo)politice mărunte.

Nu știm care sunt considerentele dnei Grapini despre suferințele unui popor care-și apără dreptul la existență, dar votul ei „apolitic” de azi din Parlamentul European cam asta înseamnă: inconștiență politică crasă, lipsă de viziune strategică, indiferență-complice cu agresorul, egală cu trădarea interesului național.

Valeriu SAHARNEANU