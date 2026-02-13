În cadrul unor percheziții, de către procurori și ofițerii de investigații au fost ridicate 316 monede din diferite epoci istorice

Procurorii din cadrul Procuraturii Bălți, oficiul principal, în comun cu ofițerii de investigații și de urmărire penală al Inspectoratului de Poliție Bălți, au documentat recent fapte care vizează deținerea, păstrarea și comercializarea neautorizată a bunurilor cu valoare arheologică.

 Potrivit materialelor acumulate în cadrul urmăririi penale, într-o perioadă de timp nestabilită la moment de organul de urmărire penală, bunuri cu valoare istorică și numismatică ar fi fost păstrate ilegal și oferite spre comercializare, inclusiv prin intermediul platformelor online, cu încălcarea regimului juridic special de protecție a patrimoniului cultural.

 

  În vederea documentării faptelor investigate, au fost efectuate percheziții, în cadrul cărora au fost ridicate 316 monede din diferite epoci istorice, inclusiv monede romane antice, monede medievale și moderne, monede europene și asiatice, precum și monede comemorative, toate urmând a fi supuse expertizelor de specialitate, în vederea stabilirii autenticității, perioadei, provenienței și statutului juridic, precum și alte obiecte și documente relevante pentru justa soluționare a cauzei penale.

 Urmărirea penală continuă în vederea stabilirii tuturor circumstanțelor cauzei și identificării persoanelor responsabile, cu respectarea prezumției de nevinovăție, potrivit legii. Totodată, procurorii reamintesc că, potrivit legislației în vigoare, comercializarea neautorizată a bunurilor arheologice mobile şi a bunurilor culturale mobile clasate, se sancționează conform legii.

 


OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

