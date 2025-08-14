Bibliotecarii din Soroca au fost instruiți în caz de situații de urgență/ VIDEO

Ieri, 13 august, Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu” din Soroca a găzduit un atelier practic cu genericul „Ești informat – ești protejat”. La eveniment au participat 51 de bibliotecari din raion și municipiu, care au învățat cum să reacționeze corect în caz de incendiu, cutremur, alunecări de teren, inundații, accidente la scăldat sau pericol de explozie a munițiilor.

Atelierul a fost organizat în cadrul proiectului inițiat de Asociația Obștească „Asociația Presei Independente” și derulat prin Celula de Comunicare de Criză Soroca. Această rețea are rolul de a asigura o legătură rapidă între instituțiile publice, organizațiile neguvernamentale, mass-media și comunitate, pentru a transmite informații clare și utile în momente critice.

Moderatorii Gaja Viorica, Mitrofan Tatiana și Istratuc Crina au oferit participanților sfaturi concrete: cum să se evacueze în siguranță dintr-o clădire, ce obiecte să aibă pregătite pentru o plecare rapidă, cum să evite panica și să își protejeze propria viață și pe a celor din jur.

Fiecare bibliotecar a primit o torbiță cu patru tipuri de pliante informative, pe care le va distribui în comunitatea sa, asigurând astfel transmiterea mesajelor preventive către cât mai mulți oameni.

Așadar, în orice situație trebuie să păstrăm calmul, apelăm 112 și respectăm indicațiile autorităților și ale Celulei de Comunicare de Criză.