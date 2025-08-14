Ce înseamnă când visezi – MERE?

Cine nu s-a trezit vreodată dimineața întrebându-se: Ce o fi vrut să însemne visul ăsta? De acum, cititorii și abonații paginii Observatorul de Nord au ocazia să afle răspunsul! Lansăm o rubrică nouă dedicată miturilor și interpretărilor viselor. Dacă ai avut un vis ciudat, frumos sau chiar înfricoșător, scrie-ne, iar în articolul următor îl vom descifra împreună.

În lumea viselor, totul este posibil. Interpretările pe care le ai în timp ce dormi pot fi legate de diferitele stări prin care treci. Dar te-ai întrebat vreodată ce înseamnă dacă visezi mere într-o noapte? De regulă, mărul simobolizează lucruri pozitive, armonie, plăcere… De asemenea, aceste fructe sunt simboluri ale bogăției și ale prosperității.

Specialiștii susțin că este un lucru bun! Merele semnifică în general fericirea și mulțumirea în viață. Dacă îți apare mărul în vis, este un lucru de bun augur. Ar trebui să te bucuri din plin atunci când în vis îți apar merele. În schimb, merele stricate ar putea fi un semn că ai în jurul tău persoane mincinoase și profitoare.

Dar haideți să le luăm pe rând! Fructele în vise pot reprezenta diverse lucruri. Acestea îți pot spune ceva mai mult despre personalitatea ta, dar și despre oamenii din jurul tău și despre relațiile pe care le ai cu oamenii.

Fructele în vise reprezintă diverse lucruri; fructele sunt motive simbolice întâlnite în artă, în literatură și ca metafore în viața de zi cu zi. Fructele sunt o parte esențială a dietei noastre și, prin urmare, știm multe despre ele din punct de vedere biologic.

Dacă au fost coapte sau necoapte, acre sau dulci, gustoase sau putrede. Dacă mărul din vis era într-un copac, acest lucru poate indica o perioadă foarte bună din viața ta. Pe viitor, îți vei realiza toate dorințele și vei reuși în tot ceea ce ți-ai propus.