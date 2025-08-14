Primar reținut pe motiv că șapte ani în urmă a comis un omor

Un primar din partea partidului de guvernământ a fost încătușat fiind suspectat de comiterea unui omor acum aproximativ 7 ani. Potrivit surselor, ar fi vorba despre primarul localității Frumușica, din raionul Florești, în vârstă de 38 de ani, scrie pulsmedia.md

Surse apropiate anchetei susțin că este vorba despre Victor Boicu, primarul ales din partea PAS.

Oamenii din localitate menționează că acesta deține o fermă de bovine și periodic ar fi luat la lucru mai multe persoane din familii social vulnerabile. În anul 2018, când acesta era primar din partea Partidului Democrat, persoanele angajate de alesul local s-ar fi îmbătat și ar fi scăpat vacile într-un lan cu cereale pe care l-ar fi distrus.

Fiind supărat din cuaza situației, primarul pe atunci democrat, ar fi snopit în bătaie pe unul dintre lucrători, până când acesta și-ar fi dat duhul, chiar de față cu rudele sale.

Primarul le-ar fi asigurat pe rudele defunctului că vor avea grijă de ele, doar să nu spună nimic despre crimă. Totodată, acesta împreună cu medicul-legist din raion ar fi falsificat certificatul deces al victimei.

La o distanță de aproximativ 7 ani, din cauza că acesta nu s-ar fi ținut de cuvânt, deja fiind ales local pentru al treilea mandat, de această dată din partea PAS, victimele s-au adresat organelor de drept.

Astfel a fost demarată o anchetă mai amănunțită, iar ieri cadavrul victimei a fost deshumat și a fost dispusă o nouă expertiză, în urma căreia s-a stabilit că bărbatul a murit din cauza că a fost snopit în bătaie.

Cazul a fost documentat de către ofițerii Inspectoratului Național de Investigații al IGP și procurorii PCOCCS, iar astăzi primarul și medicul-legist au fost încătușați.

Potrivit surselor UNIMEDIA din cadrul INI, patru persoane ar fi fost reținute: primarul satului Frumușica, tatăl acestuia, medicul legist și un consătean.

Medicul legist, împreună cu tatăl primarului, ar fi falsificat certificatul de expertiză, indicând drept cauză a morții – ciroza, deși victima ar fi fost, în realitate, bătută cu o bâtă de baseball de către primar.

În urma agresiunii, i-au fost fracturate mai multe coaste, afectându-i plămânii și provocând decesul.

Aici este de menționat că PAS i-a retras sprijinul politic edilului din Frumușica, care era la acel de-al treilea mandat de primar în aceeași localitate, indițial fiind din partea PDM.

