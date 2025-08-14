În Republica Moldova au fost instituite „Ordinul Libertății” și medalia „Meritul Academic”

Decretul de promulgare și legea privind distincțiile de stat ale Republicii Moldova au fost publicate în numărul de astăzi al Monitorului Oficial, comunică moldpres.md

Documentul prevede instituirea unui sistem modernizat de distincții, bazat pe ordine, cruci, medalii și titluri onorifice.

Printre noutăți se numără „Ordinul Libertății”, care va fi acordat pentru promovarea democrației, drepturilor omului, libertății și pluralismului, precum și medalia „Meritul Academic”, destinată profesorilor și cercetătorilor pentru rezultate remarcabile în educație și știință.

Totodată, proiectul prevede revizuirea unor distincții existente. Ordinul „Gloria Muncii” va deveni „Ordinul Muncii”, va avea un nou design artistic și va fi structurat pe clase. Medalia „Meritul Civic” va primi un concept artistic nou, iar medalia „Meritul Militar” va fi ridicată la rang de cruce.

Modificări au fost operate și la Ordinul Republicii, care va avea un colan reînnoit în spiritul simbolisticii naționale, și la titlul onorific „Artist al Poporului”, care va primi o identitate vizuală nouă. În plus, „Ordinul de Onoare” își va schimba denumirea în „Ordinul Onoarei”.

Distincțiile vor fi acordate o singură dată pe an, la 27 august – Ziua Independenței Republicii Moldova.