Ala Nemerenco: Începem organizarea și desfășurarea tratamentului chimioterapeutic în cadrul spitalelor raionale

  Astăzi am semnat un ordin care va schimba enorm abordarea patologiei oncologice. De astăzi începem organizarea și desfășurarea tratamentului chimioterapeutic în cadrul spitalelor raionale și SC Bălți, scrie pe pagina sa de Facebook ministra Sănătății, Ala Nemerenco.
  Aducem aceste tratamente, care nu sunt atât de complicate ca administrare, mai aproape de pacienți, de locul lor de trai, minimalizând costurile și disconfortul călătoriilor anevoioase spre Chișinău. Instituțiile, prin oncologii din teritoriu vor prelua aceste tratamente, medicamentele fiind toate asigurate din centru. Medicii din cadrul Institutului Oncologic vor ghida și monitoriza întreg procesul.
 Mai aproape de oameni, mai rapid, evitând rânduri, costuri, deplasări.

