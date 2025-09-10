Bătaie între eleve la o școală din raionul Soroca / VIDEO

Un caz de violență între eleve a avut loc luni, 8 septembrie, în curtea unei școli din raionul Soroca. În timpul recreației dintre lecțiile a 5-a și a 6-a, o fată a fost agresată de mai multe colege, scenele fiind filmate de alți elevi și ajungând rapid pe rețelele sociale.

Directoarea instituției a spus că totul s-a întâmplat foarte repede, în doar câteva secunde, și că profesorii nu au fost anunțați la timp. „Copiii trebuiau să cheme imediat un matur, nu să filmeze. De ani de zile le explicăm că astfel de reacții nu sunt corecte. În loc să ajute, au preferat să asiste ca spectatori”, a spus ea.

Tot aceasta a precizat că fetele implicate provin din clase diferite, dar au același diriginte, care a discutat deja cu ele. Din primele informații, conflictul ar fi pornit de la niște filmulețe postate pe internet în timpul vacanței de vară, considerate jignitoare de una dintre părți. Cele două fete care au lovit-o pe elevă sunt surori, una fiind în clasa a VII-a, cealaltă în clasa a IX-a.

Potrivit directoarei, conflictul nu a pornit în acea zi, ci își are originea într-o neînțelegere mai veche, din vară. În scandal sunt implicate două surori, eleve în clasele a VII-a și a IX-a, care ar fi ripostat după ce victima ar fi publicat în trecut imagini jignitoare despre ele.

Direcția Învățământ Soroca a anunțat că școala a acționat conform procedurilor. „Administrația a acționat corect și prompt, s-a autosesizat, a anunțat părinții și a asigurat primul ajutor specializat. A fost convocată echipa de examinare a cazului de violență și s-a întocmit procesul-verbal prevăzut. În planul de intervenții sunt incluse ședințe individuale și de grup, iar comportamentul elevilor va fi monitorizat”, au precizat reprezentanții instituției.

Sursa video: SorTv