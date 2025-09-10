Judecătoria Soroca a emis alte 66 de hotărâri contravenționale împotriva unor cetățeni din raionul nostru care au primit bani din Federația Rusă pentru a vota blocul electoral „Victoria-Pobeda” la prezidențialele și NU la referendumul din 2024. Amenzile ajung până la 37.500 de lei, iar cei sancționați au rămas fără sprijinul partidului pentru care au riscat.

În ultimele două luni, instanța de la Soroca a sancționat 66 de persoane implicate într-o rețea de corupere a alegătorilor. Potrivit motivărilor, cetățenii au acceptat bani transferați prin PSB Bank din Federația Rusă, cu scopul de a influența votul în favoarea blocului electoral „Victoria-Pobeda”.

Sorocenii amendați sunt: Eșanu Aliona, Blanari Natalia, Comina Lidia, Ciuntu Igor, Zubatîi Aliona, Mandric Maria, Pascari Ion, Naconecinaia Tatiana, Comina Dmitrii, Porcescu Tatiana, Arion Aliona, Popescu Maria, Sprînceană Cătălina, Cujba Vladimir, Prisacari Anna, Grosu Malvina, Tomac Angela, Donos Elena, Constantin Nina, Strechie Nicolae, Boldescu Tatiana, Popa Zinovia, Catan Serghei, Bacalîm Ghenadie, Gorceag Lilia, Cojocari Stela, Pascari Natalia, Iavorschii Larisa, Druța Parascovia, Ojoc Vasilii, Capațîna Gheorghe, Stelea Andrei, Parasii Liudmila, Sîrbu Svetlana, Rac Raisa, Cujba Vladimir, Prisacari Anna, Grosu Malvina, Strechii Fenea, Vlas Cătălin, Pascari Serghei, Popescu Andrei, Ocerednaia Clavdia, Celac Antonina, Plitoc Anjela, Medinschii Grigorii, Berlinschi Dinu, Corcimari Valentina, Lebedev Tatiana, Guțan Lilia, Vacari Ion, Jiganova Liudmila, Catlabuga Larisa, Ilescu Alexandr, Garbuz Iurie, Morari Cristina, Afteni Vladimir, Mașcova Natalia, Ilușca Svetlana, Belous Mihail, Egorov Adriana, Livizor Nelia, Vacar Vitalii, Stavița Iurie, Ludmila Raneta, Mînăscurtă Alexei și Melnic Maxim.

Amenzile aplicate variază între 18.000 și 37.500 de lei, în funcție de circumstanțele individuale. Judecătorii au subliniat în decizii că probele sunt solide, fiind prezentate extrase bancare, documente oficiale, autorizații pentru investigații speciale și rapoarte criminalistice.

Deși organizatorii schemei se află peste hotare, instanța a considerat că beneficiarii transferurilor sunt direct responsabili pentru participarea conștientă la mecanismul de corupere. După sancționare, cei implicați s-au trezit singuri în fața instanței, fără asistență din partea blocului electoral pentru care ar fi comis ilegalitățile.

Apărările formulate de inculpați și avocați au fost aproape identice și nu au convins judecătorii. Instanța a constatat că dovezile respectă cerințele legale. Nu este prima dată când în Soroca sunt aplicate sancțiuni pentru corupere electorală. Într-un dosar anterior, peste 200 de persoane au fost condamnate pentru fapte similare. Actualul val de decizii scoate în evidență persistența fenomenului și vulnerabilitatea celor atrași în asemenea rețele.

Pe de altă parte, reprezentanții fostului bloc „Victoria-Pobeda” au afirmat anterior că deciziile instanței sunt „la comandă și scrise la indigo”. Totuși, nu toate contestațiile depuse de cei sancționați au fost respinse: în unele cazuri, argumentele apărării au fost admise parțial sau chiar integral. Acest lucru arată că deciziile nu sunt luate la comandă.

Amintim că toate persoanele vizate în aceste dosare beneficiază de prezumția de nevinovăție până la pronunțarea unor hotărâri definitive și irevocabile.

