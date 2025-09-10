„De ieri și de azi” – expoziție despre istoria școlii la Muzeul din Soroca

La Muzeul de Istorie și Etnografie „Nicolae Bulat” din Soroca a fost inaugurată expoziția cu genericul „De ieri și de azi”. Toate materialele prezentate provin din fondul principal al muzeului și reflectă evoluția vieții școlare din 1960 până în prezent.

Expoziția include fotografii rare cu elevi și profesori din raionul Soroca și din alte localități. Vizitatorii pot vedea imagini cu elevii școlii din Otaci împreună cu profesoara lor din anul 1960, fotografii de la școala agricolă din 1952, dar și un grup de pionieri din tabăra internațională „Artek”. Sunt expuse și cadre din Soroca, precum o lecție de educație fizică din 1960; scene de la școala cooperatistă din aceeași perioadă.

Un punct de interes îl constituie uniformele școlare din perioada Uniunii Sovietice și fotografiile cu elevi în formă pionerească.

„Pe lângă fotografii, expoziția prezintă documente valoroase. Cel mai vechi atestat expus datează din 1907 și aparține unei școli medii profesionale. Publicul poate descoperi rapoarte școlare, diplome, dar și programe de învățământ din 1958 la discipline precum matematică, fizică, biologie, astronomie, istorie și educație muzicală. Expoziția valorifică istoria educației și oferă generațiilor de azi o imagine clară despre cum arăta școala în diferite perioade”, a menționat muzeografa Olesea Cebotari.

Expoziția „De ieri și de azi” poate fi vizitată timp de o lună.