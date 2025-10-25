Un pensionar din Soroca amendat pentru hărțuirea fostei soții — o suna la trei de noapte

Un bărbat din Soroca a fost recunoscut vinovat de hărțuirea și amenințarea fostei sale soții, după ani de apeluri telefonice la ore târzii, intimidări și deteriorarea bunurilor acesteia. Hotărârea pronunțată de Judecătoria Soroca scoate în evidență gravitatea violenței psihologice, o formă de abuz încă frecvent întâlnită în comunitățile locale.

Judecătoria Soroca a pronunțat, la 23 octombrie 2025, o hotărâre într-un dosar contravențional ce vizează un bărbat pensionar, acuzat de persecutarea fostei soții, faptă prevăzută de art. 782 lit. b) din Codul Contravențional – „persecutarea în mod repetat a unei persoane căreia i s-a cauzat o stare de frică pentru siguranța proprie”.

Potrivit hotărârii instanței, între ianuarie și septembrie 2025, bărbatul a contactat-o în mod repetat pe fosta soție, a amenințat-o și i-a provocat o stare de teamă constantă. Victima a relatat că apelurile veneau inclusiv la orele 03:00 și 06:00 dimineața, iar agresorul se prezenta în repetate rânduri la locul ei de muncă, amenințând „că va da foc salonului și că o va omorî”. Într-un alt incident, acesta i-a tăiat cauciucurile mașinii personale, fapt pentru care fusese anterior sancționat contravențional.

În cadrul procesului, inculpatul a recunoscut doar parțial vina, declarând că apelurile telefonice ar fi avut scopul de a rezolva probleme legate de bunuri imobile. Instanța a respins însă argumentele acestuia, constatând că probele și declarațiile victimei confirmă fără echivoc hărțuirea sistematică.

Judecătorul a menționat că faptele sunt dovedite cu certitudine, iar acțiunile bărbatului constituie o formă gravă de violență psihologică, manifestată prin intimidare și control asupra victimei.

Instanța a aplicat o amendă de 35 de unități convenționale, echivalentul a 1.750 de lei, cu posibilitatea achitării jumătății din sumă în termen de trei zile lucrătoare. Hotărârea poate fi contestată la Curtea de Apel Nord în termen de 15 zile.