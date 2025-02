Ce-l face pe Merz un lider de excepție? Păi, în primul rând, e un liberal-conservator, adică genul de om care nu se panichează la primul semn de haos, dar nici nu dă frâu liber experimentelor economice dubioase. Știe să țină echilibrul perfect între stabilitate și inovație – exact ce are nevoie Germania!

Și, stați așa, că vine partea cea mai tare: e un aliat feroce al SUA, mai ales al republicanilor din tabăra Reagan, cei car îl țin pe Trump sub lunetă. Într-o lume în care unii lideri europeni stau ca niște spectatori la telenovela geopolitică, Merz știe clar unde trebuie să stea Germania: alături de partenerii săi tradiționali. Iar asta nu e doar teorie – omul chiar crede în forța parteneriatului transatlantic!

Așadar, ridicați un pahar de bere bavareză (sau un Riesling fin, pentru cunoscători) și sărbătoriți cum se cuvine: Germania are un lider de top, Europa are un aliat de nădejde, iar Putin are încă un motiv de insomnie!