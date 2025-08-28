Apeductul magistral Soroca-Bălți-Sîngerei se va extinde cu un nou branșament pentru raionul Drochia.

Primarii împreună cu directorii Agențiilor de Dezvoltare Regională, au semnat primele 31 de contracte de finanțare din cele 87 de proiecte aprobate în cadrul Apelului de selectare a proiectelor de dezvoltare regională, ediția 2024, transmite moldpres.md

Aceste proiecte vor aduce investiții importante în localitățile din toate regiunile țării și vizează drumuri mai bune și mai sigure, apă și canalizare pentru cât mai multe gospodării, școli și grădinițe modernizate, iluminat public și măsuri de eficiență energetică.

Implementarea proiectelor este posibilă datorită fondurilor alocate de Guvernul Republicii Moldova prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală.

„Aceste proiecte nu sunt doar despre construcții, ci despre oameni și despre viitorul pe care îl construim împreună în Republica Moldova. Fiecare leu investit se va traduce în condiții de viață mai bune, acces la servicii esențiale și noi oportunități economice în fiecare regiune. Obiectivul nostru este să creăm o dezvoltare durabilă, care să îi determine pe cetățeni să aleagă să rămână și să se dezvolte acasă. Ne concentrăm pe priorități clare: apă și sanitație, drumuri locale, școli și grădinițe moderne, dar și pe stimularea turismului și a afacerilor locale”, a declarat vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR).

Costul total al proiectelor este de aproximativ 3 miliarde lei, bani alocați de Guvern.

În perioada următoare vor fi semnate și celelalte contracte, astfel încât toate cele 87 de proiecte să poată fi puse în aplicare cât mai curând.

Proiectele acoperă o gamă largă de necesități identificate la nivel local. Este vorba de infrastructura de apă și canalizare: au fost aprobate 47 de proiecte care vor asigura accesul la apă potabilă și servicii de canalizare pentru numeroase localități. Un exemplu este extinderea apeductului magistral Soroca-Bălți-Sîngerei și construcția unui nou branșament pentru raionul Drochia.

La fel, multe proiecte prevăd revitalizare urbană și spații publice: 15 proiecte vor transforma orașele prin modernizarea spațiilor publice, reabilitarea parcurilor și a zonelor de agrement. Printre acestea se numără revitalizarea zonei Dumbrava din municipiul Edineț și modernizarea infrastructurii educaționale în Bălți.

Stimularea turismului este un alt domeniu: 19 proiecte sunt destinate creșterii atractivității turistice a țării, prin amenajarea unor trasee ecoturistice, precum cel de la Zamca, în raionul Briceni, și dezvoltarea rutelor vitivinicole și monastice, iar şase proiecte se vor încadra în dezvoltare economică. Acestea vizează crearea și modernizarea infrastructurii de afaceri, inclusiv a parcurilor industriale din Edineț, Ceadâr-Lunga și Cimișlia. De asemenea, vor fi construite cinci piețe agricole moderne în Comrat, Cahul, Ungheni, Bălți și Edineț, pentru a oferi producătorilor locali condiții decente de comercializare a produselor.

Reprezentanții autorităților locale și-au exprimat optimismul cu privire la impactul acestor investiții. Potrivit mai multor primari, pentru comunitățile lor aceste finanțări sunt vitale, fiind proiecte mult așteptate, care vor rezolva probleme concrete ale cetățenilor și vor deschide noi perspective de dezvoltare economică locală.

Implementarea proiectelor va începe în perioada imediat următoare și se va desfășura pe parcursul anilor 2025-2027.