Soroceanul Ion Borș a primit titlul de Maestru Internațional al Sportului

Ai noștri ca brazii1

Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a înmânat la zece fotbaliști ai echipei FC Petrocub Hîncești titlul de Maestru Internațional al Sportului. Printre aceștia este și soroceanul Ion Borș.
  Altfel, iată numele tuturor celor care au primit înaltul titlu: Liviu Șmalenea, Dan Pușcaș, Sergiu Plătică, Mihai Plătică, Teodor Lungu, Ion Jardan, Maxim Potîrniche, Mihai Lupan, Ion Borș și Vladimir Ambros.
  Vă reamintim că, formația FC Petrocub a fost fondată în anul 1999. De atunci, echipa din Hîncești a cucerit de două ori Cupa Moldovei la fotbal și a devenit campioană națională în sezonul 2023/24. (Foto: Ministerul Educației și Cercetării)

