Antreprenori din Republica Moldova, inclusiv Soroca, în vizită la Bruxelles / VIDEO

Antreprenorii din diverse regiuni ale Republicii Moldova, care au participat la mijlocul lunii septembrie la o vizită de lucru în Bruxelles, au rămas entuziasmați de cele văzute și aflate în capitala Uniunii Europene. Totodată concetățenii noștri au venit cu mesaje adresate oficialităților europene.

Anterior, comisara europeană pentru Extindere, Marta Kos a vizitat mai multe afaceri din Republica Moldova, iar acum a venit rândul ca să fie gazda businessmani-lor moldoveni. Oamenii de afaceri, inclusiv din Soroca, au făcut schimb de experiență și au aflat mai multe despre dezvoltarea economiei unui stat în proces de integrare europeană.

Marta Kos a venit la final și cu câteva mesaje pentru cetățenii Republicii Moldova. Amintim că Republica Moldova urmează să beneficieze de 1,9 miliarde de euro sub formă de granturi și împrumuturi la dobândă mică, cel mai mare pachet financiar oferit până acum de Uniunea Europeană țării noastre.


