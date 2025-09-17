Amendă uriașă pentru o comandă Temu: cum a ajuns un italian să plătească de 14 ori mai mult decât prețul produselor

Un caz petrecut în Italia readuce în atenție riscurile ascunse ale cumpărăturilor online. Un bărbat din Roma s-a trezit cu o amendă de 618 euro după ce a plasat o comandă pe platforma Temu în valoare de doar 42 de euro. Motivul? Două dintre produsele primite erau contrafăcute, iar legea italiană îl consideră pe destinatar responsabil direct, chiar dacă acesta nu avea nicio intenție de revânzare.

Cum a început totul

Italianul a cumpărat câteva articole banale: un tricou pentru copii cu personaje din filmul Monsters, Inc., un pachet de agrafe inspirate de Inside Out, baloane pentru petrecere, bureți de bucătărie și un costum de baie. La controlul de rutină, vameșii au verificat coletul și au descoperit că tricoul și agrafele nu erau originale, ci imitații ale brandurilor deținute de Disney.

Inspectorii au apelat la avocații companiei americane pentru a confirma suspiciunea, iar în scurt timp s-a dovedit că produsele încălcau drepturile de proprietate intelectuală. Conform legislației italiene, destinatarul pachetului devine automat importator și răspunde pentru introducerea în țară a unor bunuri contrafăcute, chiar dacă acestea sunt cumpărate pentru uz personal.

Astfel, autoritățile au confiscat articolele și au aplicat o amendă de 618 euro, de peste 14 ori valoarea totală a comenzii.

Incidentul a stârnit dezbateri aprinse. Asociația de protecție a consumatorilor Codacons a criticat dur reglementările, considerându-le disproporționate. Reprezentanții organizației au subliniat că „un consumator obișnuit nu are instrumentele necesare pentru a verifica autenticitatea unui produs vândut online de o piață internațională”.

Mai mult, aceștia atrag atenția că fotografiile și descrierile de pe platformele globale pot fi înșelătoare, iar cumpărătorii nu pot ști dacă vânzătorul are sau nu licențe valide. În opinia Codacons, sancțiunile aplicate direct destinatarului coletului „pedepsesc cea mai slabă verigă din lanț”, în loc să urmărească adevărații responsabili: comercianții care pun în circulație produse contrafăcute.

Legislația italiană prevede amenzi cuprinse între 300 și 7.000 de euro pentru introducerea în țară a unor articole false, indiferent de valoarea comenzii sau de intențiile cumpărătorului. Aceasta înseamnă că oricine comandă de pe platforme internaționale poate fi pasibil de sancțiuni severe, chiar și pentru un singur obiect.

Reacția Temu și lecțiile pentru cumpărători

Platforma Temu, devenită populară în Europa pentru prețurile scăzute, a anunțat că a eliminat produsele incriminate și că vânzătorii implicați sunt obligați să respecte drepturile de proprietate intelectuală. Compania a transmis că are un sistem de monitorizare proactivă și un portal prin care deținătorii de drepturi pot raporta încălcări, promițând că va intensifica verificările și colaborarea cu brandurile afectate.

Cazul italian servește însă drept avertisment pentru toți cumpărătorii care folosesc marketplace-uri globale. Chiar dacă majoritatea produselor sunt autentice, riscul de a primi articole contrafăcute rămâne real, iar consecințele pot fi costisitoare.

Specialiștii în protecția consumatorilor recomandă câteva măsuri de precauție:

verifică întotdeauna reputația vânzătorului și recenziile produselor;

evită ofertele „prea bune ca să fie adevărate”;

preferă plățile prin metode care oferă protecție suplimentară, cum ar fi platformele de plată cu garanție de returnare;

păstrează toate documentele și corespondența cu vânzătorul, pentru a le putea prezenta în caz de litigiu.

În era cumpărăturilor online rapide, acest incident arată că economia aparentă poate deveni extrem de scumpă. Un simplu tricou și un set de agrafe au transformat o comandă de 42 de euro într-o experiență de peste 600 de euro, demonstrând cât de important este să cunoști regulile și riscurile atunci când comanzi de pe platforme internaționale precum Temu.