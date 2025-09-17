Hackerii au furat datele clienților Gucci și Balenciaga

Hackerii au furat datele personale ale clienților brandurilor Balenciaga, Gucci și Alexander McQueen. Despre acest lucru a relatat BBC, care a primit informația chiar de la hackeri. În corporația Kering, căreia îi aparțin aceste branduri, a fost confirmat furtul de date. Compania nu a precizat câți clienți au fost afectați de atac.

Potrivit BBC, ar putea fi vorba despre datele a milioane de clienți. Hackerii au obținut acces la numele, adresele de e-mail, numerele de telefon și sumele cheltuite pentru produsele acestor branduri. Reprezentanții Kering au subliniat că informațiile financiare, precum datele cardurilor bancare, nu au fost furate.

Se anunță că în spatele atacului se află un hacker sau un grup de hackeri care se autointitulează ShinyHunters. Infractorii cibernetici susțin că au furat date asociate cu un total de 7,4 milioane de adrese de e-mail. Ei au oferit BBC câteva exemple pentru verificarea autenticității datelor. ShinyHunters au declarat că au sustras aceste date încă din aprilie, iar în iunie au contactat Kering pentru a cere răscumpărare, dar compania a refuzat să plătească. Kering a confirmat că a aflat despre atac în iunie.

În aprilie au mai avut loc câteva atacuri cibernetice asupra unor branduri de lux, inclusiv Cartier și Louis Vuitton. Nu este clar dacă acestea au legătură cu ShinyHunters.

sursa: point.md


fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

