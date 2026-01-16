Alexei Taran, directorul ANRE: „Se conturează o tendință de scădere”. Noile tarife la gaze ar putea fi aprobate la sfârșit de ianuarie – început de februarie

Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) ar putea să aprobe noile tarife la gazele naturale la sfârșitul lunii ianuarie-începutul lunii februarie, după parcurgerea tuturor procedurilor necesare și depunerea cererii de către Energocom. Precizările au fost făcute astăzi de directorul ANRE, Alexei Taran, care a menționat că tendințele actuale indică spre o posibilă scădere a tarifelor, transmite moldpres.md

Alexei Taran a explicat că ANRE urmează să publice spre aprobare, săptămâna viitoare, cheltuielile de bază pentru Energocom, aceasta reprezentând o etapă obligatorie care trebuie să fie parcursă înainte ca Energocom să poată depune cererea de ajustarea a tarifelor la gazele naturale furnizate consumatorilor finali.

După aprobarea costurilor de bază și a investițiilor, Energocom va putea depune cererea de ajustare a tarifelor, iar acest lucru se va putea întâmpla, cel mai probabil, la finalul lunii ianuarie.

„La momentul actual, ANRE nu a recepționat nici o cerere de aprobare a prețurilor reglementate de la S. A. Energocom. Sunt în lucru procese intermediare. Suntem în procesul de evaluare a costurilor de bază. Aceasta este o componentă esențială în structura prețului reglementat de furnizare. Ulterior, Enegocom trebuie să vină cu cererea de aprobare a investițiilor. După ce avem aceste două aspecte, deja putem vorbi despre depunerea de către Enegocom a cererii pentru aprobarea prețurilor reglementate de furnizare a gazelor naturale”, a explicat Alexei Taran.

Directorul ANRE a menționat că noile tarife for fi aprobate, cel mai probabil, la sfârșit de ianuarie-început de februarie.

„Dacă primim cererea în ultima săptămână din ianuarie, cred că mai durează câteva zile pentru că am mai avut experiență când am încercat în câteva zile să o aprobăm. Deci nu o să fie în luna martie, cu siguranță, o să fie la sfârșit de ianuarie, început de februarie”, a menționat oficialul.

Alexei Taran a mai adăugat că tendințele actuale indică spre o posibilă scădere a tarifelor.

„În prezent, prognoza prețurilor pentru anul 2026 este mult mai pozitivă decât am avut-o în anul 2025. Totodată, Agenția nu poate acum să exprime sau să facă anumite analize, aceasta este sarcina furnizorului. În momentul în care vine cu cererea, Energocom trebuie să vină cu o prognoză a prețurilor lunare și a prețului mediu-ponderat anual de achiziție. Atunci noi putem stabili. Dar, în linii generale, noi vedem o tendință de scădere. Presupunerea mea este că Energocom va veni cu un preț mediu-ponderat sub prețul de anul ăsta. Și de aici va fi și o reducere a părții de cost a gazelor naturale”, a accentuat directorul ANRE.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a afirmat recent că analiza pieței regionale denotă faptul că există oportunitatea ca tariful la gazele naturale achitat de consumatori să scadă, însă calculele și decizia finală urmează a fi aprobată de ANRE.

Ultima modificare a tarifelor la gazele naturale, achitate de consumatorii finali, a fost aprobată la sfârșitul lunii noiembrie 2024. În prezent, cetățenii achită 15 lei și 50 de bani (fără TVA), pentru un metru cub de gaz.

Energocom a anunțat la mijlocul lunii septembrie 2025 că prețul mediu de achiziție pentru anul gazier 2025–2026, este prognozat la circa 38,5 EUR/MWh (~ 410 EUR/1000 m3), sumă ce include inclusiv costul de transport până la punctul virtual de tranzacționare (VTP) Moldova.