Consiliile Școlare din Soroca și-au ales liderii pentru următorii doi ani / GALERIE FOTO

În 21 de instituții de învățământ din raionul Soroca au avut loc, pe 10 octombrie, alegerile pentru funcția de președinte al Consiliului Școlar al Elevilor. Tinerii și-au desemnat reprezentanții care vor vorbi în numele lor și vor colabora cu administrațiile școlare în următorii doi ani.

Evenimentul face parte dintr-o inițiativă națională, aflată la al doilea an consecutiv, prin care se desfășoară alegeri simultane în toate Consiliile Școlare ale Elevilor din Republica Moldova.

Din totalul de 31 de consilii școlare din raionul Soroca, 21 au reușit deja să-și aleagă noii lideri. Aceștia vor avea misiunea de a reprezenta interesele colegilor lor, de a propune idei și soluții pentru îmbunătățirea vieții școlare și de a contribui la dezvoltarea spiritului civic în rândul tinerilor.

Ministerul Educației și Cercetării, împreună cu Agenția Națională pentru Tineret, sprijină aceste structuri printr-un program de asistență care promovează implicarea elevilor, dialogul constructiv și participarea activă în comunitate.

Prin aceste alegeri, elevii învață cum funcționează democrația și cum pot influența în mod pozitiv mediul în care învață.