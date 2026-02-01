Sorocean condamnat la închisoare pentru agresiune violentă: victima a decedat înainte de pronunțarea sentinței

Un caz de violență produs într-o gospodărie din municipiul Soroca s-a încheiat cu o condamnare la închisoare, însă verdictul a venit prea târziu pentru victimă. Femeia agresată a decedat înainte ca instanța să pronunțe sentința, iar dosarul a fost soluționat în lipsa părții vătămate.

Incidentul a avut loc în seara zilei de 24 noiembrie 2025, în jurul orei 20:30, într-o gospodărie situată pe strada Ștefan cel Mare din municipiul Soroca. Potrivit probelor administrate în dosar, în urma unui conflict verbal, agresorul a trecut la violență fizică și i-a aplicat victimei multiple lovituri cu pumnii și picioarele în diferite părți ale corpului.

Loviturile repetate au provocat dureri intense și traumatisme serioase, iar starea victimei s-a agravat rapid după agresiune. Expertiza medico-legală a stabilit că femeia a suferit traumatism toracic închis, fractură de stern și fracturi multiple ale coastelor, leziuni care au generat o dereglare de sănătate de lungă durată, de peste 21 de zile. Medicii legiști au concluzionat că rănile au fost produse prin loviri repetate și nu pot fi explicate printr-o simplă cădere accidentală.

Localizarea și gravitatea traumatismelor au indicat o agresiune intenționată și repetată. După incident, victima a reușit să ajungă în stradă și să solicite ajutor. Un martor a apelat serviciul unic 112, iar poliția a intervenit la fața locului. Ulterior, oamenii legii au demarat ancheta penală, au efectuat cercetarea gospodăriei și au acumulat probele necesare pentru trimiterea dosarului în instanță.

În cadrul procesului, inculpatul a recunoscut comiterea faptei și a solicitat examinarea cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Judecătoria Soroca a încadrat fapta drept vătămare intenționată medie a integrității corporale și a sănătății, infracțiune prevăzută de Codul Penal. Ținând cont de gravitatea faptei, comportamentul anterior al inculpatului și riscul de recidivă, instanța a decis aplicarea unei pedepse privative de libertate.

Bărbatul a fost condamnat la 8 luni de închisoare, urmând să execute pedeapsa într-un penitenciar de tip semiînchis. Totodată, acesta a fost obligat să achite 640 de lei drept cheltuieli judiciare. Între timp, cazul a căpătat o dimensiune dramatică. Victima agresiunii a decedat la mijlocul lunii ianuarie 2026, cu aproximativ două săptămâni înainte de pronunțarea sentinței. Astfel, femeia nu a mai apucat să afle decizia instanței, iar dosarul a fost soluționat în lipsa părții vătămate. Organele de drept nu au constatat o legătură directă dintre bătaie și decesul survenit ulterior.