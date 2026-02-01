„Premiul lui Ilan Șor”. Organizatorul concursului cu mașini, trimis la închisoare / VIDEO

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința unui activist regional din echipa lui Ilan Șor, pentru săvârșirea infracțiunii de finanțare ilegală a unui partid politic din surse interzise de lege. În scopul promovării proiectelor oligarhului fugar, condamnatul a organizat un concurs online pentru simpatizanții Blocului Politic „Victorie/Победа”, în cadrul căruia premiul principal a fost un automobil Suzuki Vitara. Mașina a fost oferită la Ocnița, unde președinte al organizației teritoriale era Andrei Simacovici, condamnat el însuși la închisoare. În investigația „Sponsorii penali” ai bașcanei Evghenia Guțul, portalul Anticoruptie.md a deconspirat că foștii lideri locali ai partidului declarat neconstituțional Șor, printre care și Simacovici, au sponsorizat și campania electorală a bașcanei Evghenia Guțul.

Instanța a acceptat acordul de recunoaștere a vinovăției, încheiat între inculpat și procuror, și l-a recunoscut vinovat pe inculpat de comiterea infracțiunii de finanțare ilegală a unui partid politic din surse interzise de lege, dispunând o pedeapsă cu închisoarea pe o perioadă de 4 ani, cu suspendare condiționată a pedepsei pe un termen de probațiune de 3 ani. Până la rămânerea definitivă a sentinței, în privința inculpatului a fost aplicată măsura preventivă obligarea de a nu părăsi țara.

„Automobilul de model Suzuki Vitara a fost supus confiscării speciale, fiind trecut în proprietatea statului, fiind menținut sechestrul aplicat asupra acestuia. De asemenea, mijloacele bănești în sumă de 25 800 de lei, 165 de euro și 2 050 de dolari SUA, recunoscute în calitate de corpuri delicte, au fost supuse confiscării în beneficiul statului. Conform informațiilor obținute în urma investigațiilor, în vara anului 2024, inculpatul ar fi acționat în interesul partidului politic „Șansa”, formațiune derivată de facto din fostul partid „Șor”, declarat neconstituțional. În scopul promovării partidului și al extinderii bazei de susținători, ar fi fost organizat un concurs online pentru simpatizanții Blocului Politic „Victorie/Победа”, în cadrul căruia premiul principal a fost un automobil Suzuki Vitara, achiziționat de către inculpat la prețul de 15 000 de euro. Ulterior, în luna septembrie 2024, mașina a fost câștigată de o participantă care a înregistrat cel mai mare număr de susținători pe platforma online, aceasta fiind simpatizantă a partidului.”, concretizează Procuratura Anticorupție.

Sentința este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel Centru, în termen de 15 zile.

15 mii lei donație + 1,66 milioane lei

Fostul lider al organizației teritoriale Ocnița, Andrei Simacovici, este printre primii fruntași din regiuni trimiși în judecată. Acuzatorii spun că acesta „a acceptat prin complicitate, în mod conștient, să primească bani din partea grupului criminal, în valoare de aproximativ 1,66 milioane lei, bani obținuți ilegal și folosiți pentru activitățile partidului (organizarea protestelor și remunerarea participanților), cu scopul de a influența politica din Republica Moldova și de a obține putere prin mijloace ilegale.

În cadrul urmăririi penale, în scopul garantării executării pedepsei amenzii și eventualei confiscări speciale, a fost aplicat sechestru asupra bunurilor învinuitului în valoare de peste 440 000 lei.

Învinuitul nu a recunoscut faptele incriminate, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond, la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani.

Simacovici a fost reținut în noiembrie 2024, atunci când oamenii legii au descins cu percheziții în mai multe raioane, inclusiv Ocnița, acolo unde Ilan Șor și-a premiat aliații cu bani, dar și cu un automobil.

„Polițiștii au stabilit că șefii sunt remunerați lunar cu sume bănești ilegale, cu scopul de a influența rezultatele alegerilor prezidențiale. În acest sens, aceștia au pus în aplicare mai multe metode de corupere a alegătorilor. Organizarea concursurilor între activiști este una din metodele practicate de organizația criminală, care urmărește atragerea mai multor persoane în grupurile aplicației Telegram administrate de organizatorii schemei infracționale, cărora ulterior li se creează conturi în banca comercială „Promsveazybank” (PSB), în vederea coruperii, cu condiția votării împotriva unui candidat politic la alegerile prezidențiale”, au declarat după percheziții oamenii legii.

Procesul lui Andrei Simacovici a ajuns la etapa de apel.