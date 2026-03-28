Invitație la o acțiune de caritate la Soroca: „Dăruiește cu căldură” în sprijinul copiilor și familiilor vulnerabile

Locuitorii municipiului Soroca sunt așteptați astăzi, 28 martie, la o acțiune de solidaritate care își propune să aducă sprijin concret copiilor și familiilor aflate în dificultate. Evenimentul de caritate „Dăruiește cu căldură”, organizat de Consiliul Raional al Părinților, începe la ora 10:00 în Parcul „Doina și Ion Aldea Teodorovici”, în fața Palatului de Cultură Soroca.

Inițiativa vine ca un apel direct la solidaritate într-o perioadă în care tot mai multe familii se confruntă cu lipsuri. Organizatorii încurajează cetățenii să contribuie cu donații care pot face o diferență reală în viața celor nevoiași.

Participanții sunt îndemnați să aducă hăinuțe, încălțăminte sau alte lucruri considerate utile pentru copii și familii vulnerabile. Fiecare donație, indiferent de valoare, poate contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru beneficiari.

Pentru cei care nu pot ajunge la eveniment, organizatorii au oferit și posibilitatea de a dona în avans la sediul Direcției Învățământ Soroca. Pentru informații suplimentare, persoanele interesate o pot contacta pe Liliana Gîscă, președinta Consiliului Raional al Părinților, la numărul de telefon 060 868 982.

Acțiunea reflectă implicarea comunității locale și dorința de a sprijini categoriile vulnerabile, într-un context social în care solidaritatea devine esențială. Evenimentul „Dăruiește cu căldură” nu este doar o campanie de colectare, ci și un exemplu de mobilizare comunitară. Prin gesturi simple, locuitorii din Soroca au ocazia să contribuie direct la sprijinirea celor aflați în nevoie, demonstrând că empatia și solidaritatea pot construi o comunitate mai unită.