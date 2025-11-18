A fost deschisă circulația pe drumul temporar de ocolire din zona municipiului Bălți

Administrația Națională a Drumurilor anunță deschiderea circulației pe drumul de ocolire din zona municipiului Bălți, construit pentru a permite execuția în siguranță a lucrărilor de reparație capitală a podului peste râul Răut și a pasajului peste calea ferată de pe drumul național R6, informează andsa.mdmunicipiului-balti/.

Evenimentul a avut loc în prezența directorului general al Administrației Naționale a Drumurilor, Ștefan Popa, a reprezentanților AND, ai antreprenorului, proiectantului și Inspectoratului de Poliție Bălți. „Deschiderea acestui drum de ocolire temporar reprezintă o etapă necesară pentru desfășurarea lucrărilor la pod și la pasaj fără perturbarea traficului în zona municipiului Bălți. Această soluție tehnică asigură un flux rutier continuu, crește siguranța participanților la trafic, previne blocajele și minimizează disconfortul locuitorilor pe durata lucrărilor”, a declarat directorul general AND, Ștefan Popa.

Drumul de ocolire are o lungime de 570 de metri, două benzi de circulație a câte 3 metri fiecare, îmbrăcăminte din beton asfaltic și acostamente laterale. În cadrul proiectului au fost construite, de asemenea, două podețe tubulare și au fost instalate plăci pentru protecția rețelelor subterane. Totodată, intersecția la nivel cu linia de cale ferată a fost echipată cu sisteme de automatizare, bariere, semafoare și iluminat, fiind asigurată supravegherea permanentă de către personal specializat. Valoarea totală a lucrărilor de amenajare a drumului de ocolire este de aproximativ 7 950,9 mii lei. Precizăm că redirecționarea circulației pe acest drum provizoriu permite reluarea lucrărilor de reparație capitală la două obiecte de infrastructură importante de pe drumul național R6.

Primul obiectiv este podul peste râul Răut, amplasat la km 136,450. Acesta are o lungime de 42,37 metri, 3 deschideri, două benzi de circulație și trotuare pe ambele părți. Valoarea totală a lucrărilor este de aproximativ 25 300 mii lei. Cel de-al doilea obiectiv este pasajul peste calea ferată, amplasat la km 136,200. Pentru lucrările de reconstrucție a pasajului în urma licitației a fost atribuit un contract în valoare de 48 078,875 mii lei.

Proiectul prevede reconstrucția integrală a pasajului, amenajarea zonelor de racordare, instalarea iluminatului stradal și reparația unui sector de 200 de metri de drum ce face legătura dintre pod și pasaj. Pasajul are 50,4 metri lungime, trei deschideri și o lățime de 12,77 metri, cu două benzi de circulație, două benzi de siguranță de câte 1 metru fiecare, două trotuare, parapete pietonale și direcționale de protecție.

Administrația Națională a Drumurilor îndeamnă conducătorii auto să respecte semnalizarea rutieră și indicațiile personalului aflat la fața locului, pentru siguranța tuturor și buna desfășurare a lucrărilor.