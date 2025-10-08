Educație timpurie: învățare prin joc și emoții la Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca / VIDEO

De către
OdN
-
0
32

Cu mult entuziasm, la 6 octombrie, elevele grupelor 31 si 41, specialitatea Educație timpurie a Colegiului „Mihai Eminescu” din Soroca, sub ghidarea cadrelor didactice Irina Arbuz și Virgilia Celac, au participat la Seminarul metodologic cu genericul: „Valorificarea modelelor de practici inovatoare la formarea inițială a cadrelor didactice preșcolare: învățarea prin joc și învățarea socio-emoțională”.

Evenimentul a oferit viitorilor educatori prilejul de a explora strategii moderne de învățare prin joc, metode de dezvoltare a competențelor socio-emoționale și exemple de bune practici educaționale aplicabile în grădiniță.

În cadrul activității, elevele au prezentat exemple de jocuri educaționale interactive și studii de caz care au demonstrat importanța jocului ca mijloc de învățare activă și a relațiilor empatice în dezvoltarea holistica a copilului preșcolar. Activitatea a favorizat schimbul de idei, reflecția asupra rolului cadrului didactic modern și consolidarea unei viziuni inovatoare asupra formării profesionale în domeniul educației timpurii. Mulțumim tuturor participanților și cadrelor didactice pentru implicare, creativitate și spirit inovator!

VIDEO: Nadejda Chirilov


Articolul precedentRazii comune pe Nistru: au fost verificate cinci persoane care practicau pescuitul de amatori, în sectoarele Soroca–Egoreni și Soroca–Vasilcău.
OdN
OdN
fondat la 3.11.1998, înregistrat la Camera Înregistrărilor de Stat, membru al Asociaţiei Presei Independente afiliate WAN (Organizaţiei Internaţionale a Ziarelor) din anul 1999, este primul ziar din câmpia Sorocii, care este inclus în Catalogul ÎS "Poşta Moldovei", apare în limba română

ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.