Razii comune pe Nistru: au fost verificate cinci persoane care practicau pescuitul de amatori, în sectoarele Soroca–Egoreni și Soroca–Vasilcău.

 În conformitate cu Acordul de cooperare între Inspectoratul pentru Protecția Mediului și Inspectoratul General al Poliției de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne, inspectorii de mediu din Soroca, împreună cu angajații Serviciului Poliției de Frontieră Soroca, au desfășurat razii pe fluviul Nistru, în sectoarele Soroca–Egoreni și Soroca–Vasilcău.

În cadrul acțiunilor, au fost verificate cinci persoane care practicau pescuitul de amatori. Toate aveau permisele necesare, iar nereguli sau încălcări ale legislației de mediu nu au fost depistate, scrie ipm.gov.md

Inspectoratul pentru Protecția Mediului subliniază importanța respectării regulilor de pescuit și a normelor de protecție a mediului, asigurând totodată cetățenii că asemenea razii vor continua periodic pentru a preveni activitățile ilegale și a proteja resursele naturale.


