112: Ambulanța este puntea dintre urgență și șansa la viață!

Timp de o săptămână, în perioada 23.02.2026 – 01.03.2026, pe teritoriul Republicii Moldova, intervenția ambulanței a fost solicitată pentru 15293 persoane, inclusiv la 2054 copii. Din totalul solicitărilor, 504 apeluri nu au corespuns criteriilor de urgență medico-chirurgicală. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești, 6356 pacienți, inclusiv 1265 copii, au fost transportați la spital, informează Centrul Național de Asistență medicală Urgentă Prespitalicească.

Serviciul de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost solicitat pentru pacienții cu următoarele urgențe: 4175 cardiovasculare, dintre care 59 cu sindrom coronarian acut; urmate de 2191 afecțiuni respiratorii; 2054 patologii neurologice, dintre care 267 cu accidente vasculare cerebrale și 1179 urgențe traumatologice.

Săptămâna trecută, au fost recepționate 57 apeluri pentru persoanele cu urgențe generate de agenții fizici, chimici și de mediu, printre care 26 combustii, 13 hipotermii și o persoană cu degerături. Concomitent, au fost înregistrate 49 solicitări pe motivul urgențelor toxice, printre care 20 cu medicamente, 10 cu monoxid de carbon și 6 cu alcool.

În perioada de raportare, echipele AMU au intervenit la 33 accidente rutiere, în urma cărora au avut de suferit 36. După acordarea asistenței medicale urgente prespitalicești 26 pacienți, dintre care 3 copii, au fost transportați la spital pentru tratament specializat.