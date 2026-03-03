Scandalul „motorinei înghețate”. Sergiu Dărănuță cu detalii în cadrul Podcastului La Prima sursă

 În pofida valului mare de reacții apărute în spațiul online privind motorina „de iarnă” care s-ar fi parafinat în timpul gerului, doar 10 petiții au fost depuse la Protecția Consumatorului. Șeful Inspectoratului de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor, Sergiu, Dărănuță, a explicat, în cadrul Podcastului La prima sursă, cu Cornelia Cozonac, ce întreprind autoritățile ca să stabilească cine se face vinovat de situația creată.  

Dărănuță spune că instituția pe care o conduce a demarat, la reclamațiileconsumatorilor, o investigație, care, în prezent este în desfășurare, însă testele de laborator au indicat că motorina analizată era conformă standardelor tehnice aplicabile, doar că produsul nu era potrivit pentru temperaturile extrem de scăzute înregistrate în primele luni ale anului curent în Moldova.

Acesta a mai declarat că diferența dintre amploarea reacțiilor din mediul online și numărul redus de reclamații oficiale ridică semne de întrebare privind cultura depunerii plângerilor și nivelul de încredere în instituții.

În prezent, Inspectoratul examinează dacă au existat practici comerciale incorecte legate de afișarea motorinei drept „motorină de iarnă” și dacă informațiile oferite consumatorilor au fost clare și complete.

Mai multe detalii despre „scandalul motorinei înghețate”, dar și despre drepturile consumatorilor, mărfurile neconforme, supragherea pieții, calea spre soluționarea petițiilor și repunerea în drepturi, dar și despre colaborarea dintre inspectorii pentru protecția consumatorilor și vameși aflați în Podcastul La Prima Sursă:

Olga VÎRLAN, anticoruptie.md

