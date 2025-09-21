Zece sate din raionul Soroca în sărbătoare: Hramuri prilejuite de Nașterea Maicii Domnului

Astăzi, zece sate din raionul Soroca își sărbătoresc hramurile, eveniment care adună localnicii, rudele și oaspeții din alte localități la un prilej de bucurie și tradiție. Hramurile au loc cu ocazia Nașterii Maicii Domnului, sărbătorită anual pe 21 septembrie.

În satele Băxani, Căinarii Vechi, Cosăuți, Cureșnița, Egoreni, Mălcăuți, Oclanda, Slobozia-Cremene (Cremenea), Volovița și Zastânca, atmosfera este astăzi una de sărbătoare. Hramul satului reprezintă unul dintre cele mai importante evenimente din viața comunităților rurale, fiind un moment de comuniune și recunoștință spirituală.

Cu această ocazie, gospodarii își deschid porțile pentru a primi musafiri, pregătind bucate tradiționale și băuturi alese, oferite cu generozitate, conform obiceiurilor păstrate de generații.

Sărbătoarea Nașterii Maicii Domnului are o însemnătate aparte pentru credincioși. În această zi, enoriașii participă la slujbele religioase din bisericile satelor, rugându-se pentru sănătate, prosperitate și protecția familiilor lor.

Pe lângă latura spirituală, hramurile au și un rol social important: îi reunesc pe cei plecați departe, care se întorc acasă pentru a se bucura alături de familie și comunitate. Atmosfera este animată de întâlniri, voie bună și de respectarea tradițiilor care dau identitate localităților.