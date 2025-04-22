Как распознать фейковый профиль в социальных сетях?

Социальные сети — хорошее место для знакомства с новыми людьми, но и плодотворная почва для мошенников и самозванцев. В цифровую эпоху поддельные профили становятся все более распространенными, их создают с целью получения информации, денег или просто для манипулирования людьми. Профиль, который на первый взгляд кажется подлинным, может иметь скрытые намерения. Идеальные фотографии, отсутствие реальной деятельности, очень сжатая или расплывчато составленная биография, подозрительные сообщения или отсутствие реального взаимодействия с другими пользователями – это лишь несколько признаков фальшивого или так называемого фейкового аккаунта. В этой статье мы объясняем, что такое поддельный профиль, каковы наиболее явные признаки того, что профиль не является тем, чем кажется, и как можно защитить себя от опасностей в интернете.

Фейковый профиль это аккаунт, созданный в социальной сети, с ложной или неполной информацией, используемой для введения в заблуждение других пользователей. Он используется в разных целях, таких как манипуляция, обман, мошенничество, шпионаж, троллинг или продвижение/очернение имиджа определенного человека. Подобными аккаунтами управляют либо реальные люди, либо боты с помощью автоматических программ, которые взаимодействуют с пользователями по определенному алгоритму на таких платформах как Facebook, X (бывший Twiter), Instagram, TikTok или LinkedIn.

Angela Angela, это профиль в с явными признаками того, что не представляет реального человека, и к нему следует относиться с осторожностью. Профиль не содержит релевантную личную информацию или подробности о реальной жизни пользователя, такие как место работы, образование или другие конкретные сведения. Другим признаком является то, что изображение профиля и другие фотографии кажутся взятыми из интернета, не отражая реальную идентичность. В аккаунте мало постов и отсутствует реальное взаимодействие с другими пользователями. Более того, несколько «друзей» Анжелы, в свою очередь, являются поддельными аккаунтами. Например, в аккаунте «Светлана Галкина» непостоянная активность и нулевое взаимодействие с другими пользователями. В этом же списке друзей Анжелы фигурирует и аккаунт… известного французского актера и режиссера Ален Делона («Alain Delon»), с изображением профиля, заимствованного из интернета, без информации о реальной жизни и со списком друзей, состоящим преимущественно из женщин. И этот аккаунт фальшивый.

В отчете о прозрачности Meta (компании, которой принадлежат, среди прочего, Facebook, Instagram и WhatsApp) за четвертый квартал 2024 года указывается, что по оценкам Facebook, ежемесячно около 3% активных пользователей на мировом уровне являются фейковыми аккаунтами. Что касается блокировки фейковых аккаунтов, то в третьем квартале 2024 года Facebook удалил почти 1,1 миллиарда таких аккаунтов. Относительно платформы X (бывший Twitter), компания сообщила в мае 2022 года, что менее 5% ежедневных активных пользователей были поддельными или спамерскими аккаунтами. В противоположность этому, по оценкам анализа, проведенного компанией «Cyabra» в мае 2024 года, на который ссылается Reuters, около 13,7% профилей на платформе не были подлинными.

В случае Республики Молдова, за последние два года Meta заблокировала в общей сложности более 1.500 профилей, страниц и групп в Facebook и Instagram. Только в октябре 2024 года Meta заблокировала 7 аккаунтов в Facebook, 23 страницы, одну группу и 20 аккаунтов в Instagram, которые распространяли фейковые новости и были нацелены на русскоязычную аудиторию Республики Молдова.

Как распознать фейковые профили?

Для публичных лиц и официальных аккаунтов компаний в Facebook, X и Instagram наличие синего значка верификации указывает на то, что профиль или страница являются подлинными. Этот метод часто используется для того, чтобы отличить реальные аккаунты известных личностей от поддельных профилей, которые могут вводить пользователей в заблуждение.

Если у профиля нет этого значка подтверждения подлинности, важно тщательно проанализировать следующие аспекты:

Подозрительные, стоковые или заимствованные фотографии. Зачастую фейковые профили используют изображения, взятые из интернета, фото моделей, изображения, созданные искусственным интеллектом (ИИ), или даже украденные или измененные фотографии реальных людей. В этом случае следует проанализировать, не являются ли фотографии слишком идеальными, или же выглядят так, будто их взяли из журнала, есть ли в профиле несколько фотографий или же только одна. Также, можете провести обратный поиск изображения с помощью онлайн-инструментов Google Images или TinEye, чтобы посмотреть, не появляется ли снимок на других сайтах.

Странное или нелогичное имя. Некоторые профили используют комбинации имен публичных лиц или же которые не кажутся реальными. Проверьте, согласовывается ли имя с адресом электронной почты или другой доступной информацией. Следует также обратить внимание на URL-адрес в Facebook или имя учетной записи со знаком @ на X, поскольку зачастую имя пользователя в X или Facebook впоследствии адаптируется для соответствия.

Неполная, противоречивая или несуществующая информация. В фейковых профилях приводится очень краткая и расплывчатая биография, или же вовсе нет таковой. Если предоставленная информация кажется нереальной или противоречивой, это тревожный сигнал.

Низкая, непоследовательная или автоматизированная активность. Некоторые аккаунты публикуют общий контент или копируют сообщения других пользователей, чтобы казаться реальными. Более того, некоторыми фальшивыми аккаунтами управляют боты, которые комментируют, распространяют и отправляют сообщения по установленному определенному алгоритму. Отсутствие реального взаимодействия с другими пользователями может быть признаком поддельного профиля. Проверяйте, публикует ли аккаунт оригинальный контент или только репосты, а также наличие реального взаимодействия или только лайки от подозрительных аккаунтов.

Мало друзей или только из определенной категории. Профиль с очень маленьким количеством друзей или с друзьями только из определенного региона или демографической группы может быть поддельным. Большое количество друзей из разных стран, не связанных между собой, – еще один признак того, что профиль может быть фальшивым.

Немедленное и сомнительное взаимодействие. В таких случаях незнакомый человек добавляет вас в список друзей и вскоре после начала общения просит у вас денег в связи с «экстренной ситуацией» или же пишет «Вы выиграли приз!», «Нажмите здесь, чтобы получить подарок!». В случае такого общения вы несомненно взаимодействуете с фальшивым профилем.

Большинство фейковых аккаунтов создается с целью получения чего-то – либо личных данных, либо денег, либо просто для того, чтобы манипулировать людьми. В зависимости от преследуемой цели существует несколько типов фейковых аккаунтов.

Как защитить себя от поддельных профилей?

Поскольку за поддельными профилями зачастую стоят реальные люди, идентифицировать их довольно сложно, особенно если они на протяжении многих лет активны в хорошо организованных сетях. Чтобы не попасться на удочку мошенников, самозванцев или тех, кто наводняет сеть спамерскими сообщениями, важно тщательно анализировать вышеприведенные отличительные признаки фейковых аккаунтов и придерживаться следующих рекомендаций:

Не принимайте запросы на добавление в друзья от незнакомых людей;

Проверяйте подлинность профилей прежде чем добавить их в список друзей и начать взаимодействовать с ними;

Никогда не предоставляйте персональные, финансовые данные или интимные фотографии;

Используйте настройки конфиденциальности для ограничения доступа к вашим данным;

Если у вас возникают сомнения, сообщайте о подозрительных профилях и блокируйте их.

Безопасность в интернете зависит от бдительности каждого! Тщательно анализируйте аккаунты, с которыми взаимодействуете, и избегайте любой подозрительной деятельности.

Виктория Бородин