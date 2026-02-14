„Ziua Națională a Lecturii – sub semnul creației lui Grigore Vieru” la Racovăț / GALERIE FOTO

În preajma zilei de 14 februarie, de Ziua Națională a Lecturii, Biblioteca Publică Nr. 1 Racovăț a transformat sărbătoarea cărții într-un adevărat omagiu adus marelui poet Grigore Vieru, prin programul sugestiv intitulat „Lectura – farul înțelepciunii”. Activitățile organizate au reunit micii utilizatori ai bibliotecii și instituțiile partenere din comunitate, într-un demers comun de promovare a lecturii și de cultivare a valorilor culturale.

Sub genericul „Citind, creștem frumos”, elevii clasei I de la Gimnaziul Racovăț au participat la o activitate educativă și emoționantă dedicată vieții și operei poetului. Copiii au descoperit informații interesante despre destinul și creația lui Grigore Vieru, au urmărit un colaj de fotografii ce ilustra legătura sa cu Soroca – de la bustul amplasat în parcul municipal, până la instituțiile și spațiile publice care îi poartă numele. Momentul de lectură a fost unul special: versurile vierene au fost ascultate cu atenție și sensibilitate, iar cântecele pe textele poetului au adăugat un plus de emoție și bucurie.

În aceeași atmosferă caldă, Biblioteca a desfășurat activități similare și pentru copiii de la IET Nr. 1 Racovăț. Cei mici au ascultat poezii, au recitat din creația poetului și au participat la jocuri interactive care le-au pus la încercare cunoștințele și spiritul competitiv. Audierile muzicale – precum bine cunoscutele cântece „Maria Mirabela” și „Fuga-fuga” – au completat programul, creând o atmosferă veselă și prietenoasă, potrivită vârstei lor.

Pe lângă omagierea poetului, activitățile au avut un scop esențial: promovarea lecturii în rândul copiilor. Biblioteca le-a prezentat celor mici cărți noi, i-a încurajat să le răsfoiască și le-a vorbit despre rolul lecturii în formarea caracterului. S-a subliniat faptul că prin lectură copiii își dezvoltă vocabularul, imaginația, empatia și gândirea critică, devenind mai încrezători și mai curioși. Astfel, cartea rămâne un instrument fundamental în creșterea armonioasă a noii generații.

Comemorarea lui Grigore Vieru are o importanță aparte pentru comunitatea noastră, deoarece opera sa promovează dragostea de mamă, de limbă și de neam, valori esențiale pentru identitatea culturală. Păstrarea vie a memoriei sale prin lectură și activități educative reprezintă o datorie morală și o investiție în sufletul copiilor.

Biblioteca Publică Nr. 1 Racovăț adresează mulțumiri sincere doamnei învățătoare Maria Malachii și elevilor clasei I, doamnei educatoare Eudochia Mitrofan și micilor participanți, precum și conducerii Gimnaziul Racovăț și IET Nr. 1 Racovăț pentru frumosul parteneriat și deschiderea spre colaborare.

Prin aceste activități, Ziua Națională a Lecturii a devenit nu doar o sărbătoare a cărții, ci și o lecție de suflet, în care lectura și memoria lui Grigore Vieru au unit generații în jurul valorilor autentice.

Tatiana Mitrofan, directoarea Bibliotecii Publice Nr. 1 Racovăț