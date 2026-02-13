Viol într-un apartament din municipiul Soroca: victima s-a apărat cu o furculiță

Un caz de viol produs într-un apartament din municipiul Soroca s-a încheiat cu o condamnare penală. Instanța a stabilit că inculpatul a întreținut un raport sexual neconsimțit cu o tânără aflată în stare de ebrietate, aplicând o pedeapsă de trei ani de închisoare. Executarea pedepsei a fost însă suspendată, fiind stabilit un termen de probă de doi ani.

Sentința a fost pronunțată astăzi de Judecătoria Soroca, sediul Centru, după examinarea probelor administrate în faza de urmărire penală și confirmate în ședință publică. Potrivit materialelor cauzei, fapta s-a produs în noaptea de 24 spre 25 iunie 2025, într-un apartament închiriat de inculpat, situat într-un bloc locativ din municipiul Soroca. Cei doi se cunoșteau anterior și au petrecut seara împreună, consumând băuturi alcoolice.

Conform declarațiilor și probatoriului administrat, victima s-a deplasat la domiciliul inculpatului după ce acesta a invitat-o să petreacă timpul împreună. În locuință, cei doi au consumat bere, iar pe parcursul serii bărbatul ar fi manifestat comportament insistent, cu tentă sexuală, în pofida refuzurilor repetate ale tinerei.

Ancheta a stabilit că, la un moment dat, între cei doi s-a iscat un conflict. Inculpatul ar fi devenit agresiv, ar fi tras-o de păr și ar fi imobilizat-o prin violență fizică. Ulterior, profitând de starea de vulnerabilitate a victimei — amplificată de consumul de alcool — acesta a dezbrăcat-o parțial și a întreținut cu ea un raport sexual forțat, contrar voinței exprimate.

După incident, victima a reușit să iasă din locuință și a solicitat ajutor. La fața locului a intervenit un echipaj medical de urgență, care a preluat-o și a transportat-o la Spitalul Raional Soroca pentru investigații și acordarea asistenței medicale. Totodată, expertizele au confirmat că ambii participanți se aflau în stare de ebrietate alcoolică la momentul incidentului. Concentrația alcoolului stabilită prin testare era mai ridicată în cazul victimei.

În cadrul procesului, inculpatul și-a recunoscut vina și a solicitat examinarea cauzei în procedură simplificată, pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală. Instanța a reținut că fapta întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de viol — act sexual neconsimțit — calificată conform legislației penale în vigoare.

La individualizarea pedepsei, judecătorii au ținut cont de mai multe circumstanțe: lipsa antecedentelor penale, caracterizarea relativ pozitivă la locul de trai și recunoașterea vinei. Ca circumstanță agravantă a fost reținută comiterea faptei în stare de ebrietate alcoolică.

Prin hotărârea pronunțată, inculpatul a fost condamnat la 3 ani de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis. În același timp, instanța a dispus suspendarea executării pedepsei pe un termen de probă de 2 ani, considerând că reeducarea acestuia este posibilă fără izolarea de societate. Măsura preventivă de a nu părăsi țara rămâne în vigoare până la rămânerea definitivă a sentinței.

Hotărârea poate fi atacată la Curtea de Apel Nord în termenul prevăzut de lege.