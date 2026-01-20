Zeci de tineri cu rădăcini poloneze din Soroca învață gratuit limba strămoșilor

Zeci de copii și tineri din municipiul Soroca, care își trag rădăcinile din vița polonezilor, frecventează cursuri gratuite de limbă poloneză în cadrul Uniunii Poloneze.

Aceste lecții reprezintă, pentru mulți dintre ei, nu doar o modalitate de a învăța o limbă străină, ci și o legătură directă cu istoria și identitatea familiei. Participații spun că aleg să studieze limba datorită atmosferei prietenoase și modului accesibil de predare.

Frecventez Uniunea Poloneză de patru ani. Este cel mai bun loc unde pot studia această limbă, deoarece avem o profesoară înțelegătoare, care predă clar și explică foarte bine”, a declarat un participant, pentru Radio Moldova.

Potrivit administrației Uniunii Poloneze, proiectul oferă tinerilor posibilitatea de a învăța, de a valorifica identitatea culturală și de a câștiga bani.

sursa: https://radiomoldova.md/


