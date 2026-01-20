Tragedie la Dubna: O femeie a murit în urma unui incendiu / GALERIE FOTO

Un incendiu soldat cu deces a avut loc în seara zilei de 19 ianuarie 2026, în satul Dubna, raionul Soroca. Informația a fost confirmată de Direcția Situații Excepționale a municipiului Soroca.

Apelul la Serviciul unic 112 a fost recepționat la ora 22:43. Vecinii au observat flăcările și au încercat să intervină până la sosirea pompierilor. La fața locului a fost direcționată o echipă de intervenție din cadrul Unității Salvatori și Pompieri Soroca. Autospeciala a ajuns la intervenție la ora 23:19.

Incendiul a fost localizat la ora 00:11, iar în timpul lucrărilor de lichidare, la ora 02:01, salvatorii au depistat în interiorul locuinței corpul carbonizat al proprietarei. Victima era o persoană cu deficiență de vedere.

În urma incendiului, casa a fost distrusă aproape în totalitate. Au ars bunurile materiale, tavanul s-a prăbușit, iar acoperișul a fost complet nimicit. Locuința era construită din blocuri de argilă amestecată cu paie, avea o singură odaie, un antreu și o bucătărie. Încălzirea se făcea cu o sobă pe combustibil solid.

Potrivit concluziilor preliminare ale specialiștilor DSE, cauza probabilă a incendiului este nerespectarea regulilor de apărare împotriva incendiilor la exploatarea sobei și a canalelor de evacuare a fumului. În locuință nu erau instalate detectoare autonome de fum.

Direcția Situații Excepționale Soroca mai precizează că, în localitatea Dubna, au fost desfășurate anterior activități de prevenire a riscurilor pentru perioada rece a anului, conform planului aprobat la nivel național.


