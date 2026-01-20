Gripa sezonieră, într-o săptămână: Soroca – patru cazuri, Drochia – trei cazuri, Florești – două cazuri

Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel național. În perioada 12 – 18 ianuarie curent, au fost înregistrate 3181 de cazuri de IACRS, majoritatea la copii, fiind în creștere cu 67% față de săptămâna precedentă.

În perioada nominalizată, au fost înregistrate 203 cazuri de gripă sezonieră, fiind cu 33% mai puține comparativ cu săptămâna precedentă: 143 de cazuri în mun. Chișinău, 8 cazuri în Bălți și Orhei, câte 4 cazuri în Dondușeni, Ialoveni, Soroca și Strășeni, câte 3 cazuri în Anenii Noi, Căușeni, Drochia și Râșcani, câte 2 cazuri în Dubăsari, Fălești, Florești și Rezina, câte un caz în Briceni, Cantemir, Călărași, Criuleni, Glodeni, Sângerei, Telenești și Ceadâr-Lunga.

În săptămâna 03/2026 a fost înregistrat un caz de COVID-19.

În plin sezon gripal, specialiștii ANSP recomandă respectarea în continuare a măsurilor de protecție:

păstrarea distanței sociale;

evitarea locurilor aglomerate;

spălarea regulată a mâinilor cu apă și săpun;

respectarea igienei tusei și a strănutului (acoperirea nasului și gurii cu un șervețel sau folosirea plicii cotului în timpul tusei și strănutului);

respectarea măsurilor sanitare la locul de trai, la locul de muncă, de educație și învățământ, cu aerisirea spațiilor închise;

realizarea triajului observațional zilnic în cadrul unităților preșcolare;

purtarea măștilor în instituțiile medicale;

adresarea la medicul de familie la apariția primelor simptome ale infecției respiratorii;

menținerea unui stil de viață sănătos, care să includă o alimentație bogată în legume și fructe, odihnă adecvată și exerciții fizice regulate.