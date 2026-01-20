„Rezolvarea” unui dosar de trafic de persoane, contra 50.000 de euro

Un bărbat originar din raionul Șoldănești a fost reținut, marți, de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), fiind bănuit de pretinderea unei mite în sumă de 50000 de euro, pentru a influența luarea deciziei într-o cauză penală de trafic de ființe umane.

Persoana a fost reținută pentru 72 de ore și urmează a fi plasată în izolatorul de urmărire penală al CNA. informează anticoruptie.md.

Potrivit CNA, bănuitul ar fi susținut că, împreună cu alte persoane, ar avea influență asupra unor funcționari publici, pe care îi poate determina să adopte decizii favorabile într-o cauză penală în care unele persoane sunt învinuite de comiterea infracțiunii de trafic de ființe umane.

„Mai exact, bărbatul ar fi promis să intervină pentru eliberarea unui învinuit aflat în arest preventiv în Penitenciarul nr. 13, precum și pentru neatragerea acestuia la răspundere penală, iar pentru intermediere ar fi pretins suma de 50 000 de euro de la unul dintre învinuiți”, specifică CNA.

Oamenii legii continuă acțiunile de urmărire penală, fiind întreprinse măsuri procesual-penale pentru stabilirea tuturor circumstanțelor cauzei și identificarea tuturor persoanelor implicate.