Poliția investighează rănirea gravă a unui militar într-o unitate din nordul țării

Un militar a ajuns în stare gravă la spital, după ce s-ar fi împușcat în regiunea capului. Incidentul a avut loc astăzi, în jurul orei 10:45, la un centru de depozit al Armatei Naționale din orașul Florești.

Potrivit informațiilor preliminare, este vorba despre un militar prin contract, în vârstă de 23 de ani. Acesta s-ar fi rănit prin împușcare cu o armă care, deocamdată, nu a fost stabilită. Tânărul a fost transportat de urgență la spital, unde este internat în stare gravă.

Ministerul Apărării anunță că ministrul a dispus inițierea unei anchete de serviciu pentru a stabili toate circumstanțele producerii incidentului. Reprezentanții instituției precizează că „un militar prin contract al Armatei Naționale, care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești, s-a rănit astăzi, 20 ianuarie curent, în rezultatul unei împușcături cu arma din dotare, în timpul executării serviciului”.

Cazul este investigat și de poliție. Oamenii legii urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs incidentul.