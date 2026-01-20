Grecianîi, Ceban și Bătrîncea, martori ai apărării în Dosarul „Kuliok” // Ce nume au mai fost admise de CSJ pentru apărarea lui Dodon

Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, și fosta președintă a Parlamentului, Zinaida Greceanîi, vor fi audiați în calitate de martori ai apărării în dosarul sub denumirea generică „Kuliok”, în care este cercetat fostul președinte Igor Dodon, pentru finațarea ilegală a unui partid politic. Decizia a fost pronunțată luni, 19 ianuarie, de Curtea Supremă de Justiție (CSJ). Instanța a admis audierea a 36 de martori din cei 62 propuși de apărarea lui Dodon.

Pe lista aprobată figurează, între alții, Ruslan Flocea, fost director al Centrului Național Anticorupție, Artur Gumeniuc, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, Maxim Lebedinschi, fost membru al Comisiei Electorale Centrale și consilier al fracțiunii PSRM, precum și Vasilii Șova, ex-vicepremier pentru Reintegrare. De asemenea, vor fi audiați deputații PSRM Adrian Lebedinschi și Vlad Batrîncea, fostul lider al fracțiunii socialiste Corneliu Furculiță, ex-deputatul Vladimir Țurcan, Gaik Vartanean, fost parlamentar din partea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, și Pavel Voicu, fost ministru al Afacerilor Interne.

Dosarul numit generic „Kuliok” a fost reluat de la zero, în noiembrie 2025, după ce unul dintre cei trei judecători din complet a fost înlocuit. În acest dosar, Igor Dodon este inculpate pentru corupere pasivă și pentru organizarea și acceptarea finanțării unui partid politic din partea unei organizații criminale, fapte despre care procurorii susțin că ar fi fost comise în perioada exercitării mandatului său, în iunie 2019. Aceasta, după ce, într-o înregistrare video apărută în spațiul public, la o întâlnire între cei doi, Dodon și Plahotniuc, la care mai participau și alți demnitari, Igor Dodon ar fi pretins și ar fi acceptat bani de la Vladimir Plahotniuc și Serghei Iaralov, între 600.000 și 1.000.000 de dolari, pentru acoperirea cheltuielilor curente ale PSRM, inclusiv plata salariilor angajaților partidului.

Procurorii susțin că banii ar fi fost solicitați în contextul promovării intereselor celor doi, care ar fi urmărit controlul asupra proceselor politice, sociale și economice din Republica Moldova, precum și evitarea răspunderii penale în Federația Rusă. Banii au fost transmiși la acea întâlnire într-o pungă de plastic (din rusă – kuliok), utilizate cel mai des de precupeții de la piețe și bazaruri.

Vladimir Plahotniuc a părăsit Republica Moldova în 2019, fiind vizat ulterior în mai multe dosare penale și proceduri de căutare internațională. Pe 22 iulie 2025, Plahotniuc a fost reținut în Grecia în baza unei notificări Interpol, iar autoritățile de la Chișinău au inițiat procedurile de extrădare, iar pe 25 septembrie 2025 Plahotniuc a fost adus la Chișinău și plasat în arest.