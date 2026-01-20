Un lot de 5442 kg de „Ceai” de import a fost returnat către producător

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre reținerea la frontiera de stat și, ulterior, returnarea către producător a unui lot de 5442 kg de „Ceai” de import, care nu corespunde normelor de siguranță alimentară ale Republicii Moldova. Analizele de laborator au indicat depășirea limitei maxime admise (LMA) pentru câteva tipuri de pesticide, printre care Novaluron, Acetamiprid, Clorpirifos, ceea ce poate prezenta risc pentru sănătatea umană.

De menționat că, cantitatea lotului importat era de 5442 kg, însă neconforme au fost declarate 3074 kg. Pentru a evita riscul asupra consumatorului din Republica Moldova, ANSA a decis returnarea integrală a mărfii către producător, în conformitate cu prevederile art.21 din Legea nr. 50/2013 cu privire la controalele oficiale pentru verificarea conformităţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sănătate şi de bunăstare a animalelor. Lotul de ceai menționat nu a ajuns pe piața Republicii Moldova.

Probele au fost prelevate de către inspectorii ANSA, din cadrul postului de inspecție la frontiera Sculeni, urmare a implimentării Ordinului directorului general al Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor nr. 696 din 11 decembrie 2024, cu privire la executarea Programului național de monitorizare a conținutului de nitrați și a reziduurilor de pesticide.

ATENȚIE! Reziduurile de pesticide nu dispar din produsele alimentare prin spălare sau tratare termică. Prin urmare, orice depășire a limitei maxime admisibile prezintă un risc pentru siguranța alimentară.

Îndemnăm operatorii din domeniul alimentar să manifeste responsabilitate și să nu introducă pe piață produse alimentare cu depășiri ale limitelor maxime admisibile de reziduuri.

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor își reafirmă preocuparea pentru protejarea sănătății consumatorilor și va continua acțiunile de control și monitorizare a produselor de import, inclusiv a reziduurilor de pesticide din produse alimentare.