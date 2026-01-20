Un nou val de manipulare pro-Kremlin la tema exportului de fructe moldovenești în UE

Propaganda Kremlinului omite explicațiile autorităților R. Moldova pe tema exportului de fructe în Uniunea Europeană (UE).

La începutul săptămânii, unii exportatori moldoveni s-au plâns de blocaj administrativ, afirmând că noile cote de export de fructe pentru 2026 încă n-au fost activate, ceea ce le provoacă pierderi financiare.

Aceste informații au fost mediatizate de mai multe canale de Telegram, cunoscute pentru promovarea informațiilor false (aici sau aici). Este vorba, în mare parte, de canale de limbă rusă cu politică editorială pro-Kremlin. Aceleași informații au fost publicate și de unele pagini și conturi de Facebook.

Deși Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării (MDED) a explicat în scurt timp situația, sursele au omis intenționat publicarea oricăror informații oficiale. Instituția a precizat că cotele de export pentru struguri, mere, prune și cireșe către UE nu au fost epuizate și că nu există un blocaj. În același timp, potrivit MDED, o deficiență tehnică a generat confuzii privind afișarea cotelor, dar care a fost înlăturată la 13 ianuarie.

Manipulările și dezinformările despre exportul produselor moldovenești în UE se numără printre subiectele predilecte ale propagandei Kremlinului în R. Moldova. Acestea au scopul de a populariza ideea că UE nu este o piață viabilă pentru exportatorii din R. Moldova, deși cifrele arată opusul. Majoritatea bunurilor produse și exportate din R. Moldova au UE ca destinație.

Stopfals.md a scris de mai multe ori la această temă.

Mihai Avasiloaie, Stopfals.md