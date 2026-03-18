XTimeProfessionally – Drumul spre Finală prin Inovație și Descoperire

Pe 14 martie curent, am avut onoarea să participăm la competiția internațională FIRST LEGO League Challenge Moldova – 2026! Suntem echipa „XTimeProfessionally” din cadrul Instituției Publice Gimnaziul „Viorel Cantemir”, satul Sofia și, după aproximativ două luni de pregătiri intense, muncă în echipă și multă dedicare, am reușit să ajungem în FINALĂ!

Robotica și tema din acest an – arheologia – ne-au adus împreună pe toți și ne-au provocat să descoperim trecutul prin tehnologiile viitorului Am învățat să combinăm creativitatea cu ingineria și să transformăm ideile în soluții reale. În această perioadă, am dezvoltat un proiect de inovare și am construit un robot capabil să îndeplinească diverse misiuni – deloc ușoare, dar care ne-au pus la încercare răbdarea, logica și spiritul de echipă.

De asemenea, suntem mândri să anunțăm că ne-am clasat pe locul 3 cu robotul, în urma celor 3 runde de concurs, demonstrând performanță, strategie și perseverență. Suntem foarte bucuroși că efortul nostru a fost apreciat și am obținut Premiul Special „Descoperire”.

Toate aceste realizări nu ar fi fost posibile, fără ajutorul coordonatorilor noștri, Irina Tighineanu și Larisa Pogonet, care ne-au ghidat pas cu pas către aceste momente unice și ne susțin mereu în tot ceea ce facem.

Prin intermediul valorilor fundamentale FIRST LEGO League – colaborare, respect, incluziune și spirit de echipă, am învățat cât de important este să lucrăm împreună, să ne susținem reciproc și să nu renunțăm, indiferent de provocări.

Această experiență ne-a unit și mai mult ca echipă și ne-a motivat să continuăm să evoluăm, să învățăm lucruri noi și să visăm tot mai departe.

Ne vedem în finală!

Elena BANARU, corespondentă voluntară HTSJ, Centrul de Creație a Copiilor Drochia (filiala Sofia)