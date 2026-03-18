Biblioteca Publică Șuri susține educația, solidaritatea și integrarea

Biblioteca Publică Șuri se alătură cu mândrie inițiativelor dedicate sprijinirii comunității și participă activ la implementarea proiectului „Îmbunătățirea calificărilor profesionale și a oportunităților de angajare pentru refugiații ucraineni stabiliți în nordul Republicii Moldova”. Această inițiativă cu impact social major reunește eforturi comune în sprijinul persoanelor care au fost nevoite să-și lase în urmă casele și comunitatea.

Proiectul are drept scop sprijinirea refugiaților ucraineni prin activități de formare profesională, dezvoltare a competențelor și facilitarea integrării pe piața muncii. Într-un context marcat de provocări umanitare complexe, inițiativa vine să răspundă nevoilor reale ale comunităților deplasate, oferindu-le instrumente concrete pentru un nou început.

În cadrul proiectului, biblioteca devine un spațiu educațional și comunitar, unde sunt organizate instruiri și activități de învățare într-un mediu prietenos și sigur. Acest cadru favorabil permite beneficiarilor să dobândească noi abilități, să-și consolideze cunoștințele și să se pregătească mai bine pentru integrarea pe piața muncii locale.

Unul dintre aspectele remarcabile ale acestui proiect constă în investițiile materiale realizate în beneficiul bibliotecii și al utilizatorilor săi. Instituția a beneficiat de dotări semnificative cu mobilier și tehnică modernă, contribuind la modernizarea serviciilor și la crearea unui ambient plăcut și funcțional. Printre donațiile primite se numără: canapea — pentru un spațiu de relaxare și lectură confortabil; masă cu 4 scaune — facilitând activitățile de grup și instruirile, ceainic electric — pentru un mediu primitor și ospitalier, cuptor cu microunde — oferind confort utilizatorilor pe parcursul zilei, printer color — esențial pentru activitățile educaționale și administrative.

Aceste dotări transformă biblioteca nu doar într-un spațiu mai funcțional, ci și într-un loc mai primitor, unde fiecare vizitator se poate simți binevenit și susținut în demersurile sale de învățare.

Realizarea acestui proiect a fost posibilă datorită unui parteneriat solid și angajat. Biblioteca Publică Șuri adresează sincere mulțumiri Asociației Obștești ,,Moștenitorii” pentru încrederea acordată și pentru oportunitatea de a face parte dintr-o inițiativă cu impact social important.

Totodată, recunoștința se extinde și către partenerii internaționali care au făcut posibil acest proiect: Solidaritätsdienst-International e.V., Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung și Aktion Deutschland Hilft, organizații care demonstrează că solidaritatea nu cunoaște granițe.

Chiar în prima zi de implementare a proiectului, au fost prezente la atelierul de instruire doamne din comuna Șuri, satul Chetrosu și satul Șurii Noi, care au rămas profund impresionate de anturajul plăcut al bibliotecii și noile tehnologii, manifestând un viu interes de a studia calculatorul.

Prin participarea la acest proiect, Biblioteca Publică Șuri își consolidează misiunea fundamentală: aceea de a fi un centru al educației, solidarității și oportunităților. Fie că este vorba de refugiați ucraineni care caută un nou început, de locuitori ai comunității care doresc să-și dezvolte competențele sau de copii care descoperă bucuria lecturii — biblioteca rămâne un loc unde fiecare persoană poate găsi sprijin pentru a merge mai departe.

Modernizarea spațiului și dotările primite reprezintă nu doar o îmbunătățire a confortului fizic, ci un mesaj clar: comunitatea contează, fiecare om contează, iar educația este cel mai puternic instrument de transformare socială.

Doinița STAMATI, directoarea Bibliotecii Publice Șuri, corespondentă VIP HTSJ (filiala Șuri)