Un accident rutier grav s-a produs pe traseul Florești–Chișinău, în apropiere de satul Domulgeni

Doi seniori, care se deplasau cu viteză într-un automobil de model Volkswagen T4, s-au tamponat cu un vehicul al muncitorilor care efectuau lucrări pe marginea carosabilului. În urma impactului, pasagerul a fost grav rănit, informează nordinfo.md.

Martorii susțin că bărbatul ar fi suferit fracturi la nivelul picioarelor și se afla în stare critică. Acesta a fost preluat de un echipaj medical și transportat la spital. Potrivit surselor Nordinfo.md, ambulanța ar fi ajuns la fața locului peste 30 de minute de la solicitare.

Șoferul automobilului de model Volkswagen nu ar fi suferit leziuni.

Circumstanțele producerii accidentului urmează să fie stabilite de oameni legii.


