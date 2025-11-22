Ecoul alegerilor: Un bărbat din Soroca a fost amendat recent cu 32 500 lei, după ce a votat de două ori

Un bărbat internat în Spitalul Raional Soroca a fost condamnat pentru falsificarea rezultatelor votării, după ce și-a exercitat dreptul de vot de două ori în ziua alegerilor parlamentare din 28 septembrie 2025. Instanța a stabilit că gestul său, chiar dacă a fost comis în contextul unei stări de sănătate precare, reprezintă o încălcare gravă a legislației electorale.

Potrivit sentinței Judecătoriei Soroca, bărbatul era internat în secția Neurologie a spitalului. În ziua scrutinului, el a solicitat urna mobilă, iar membrii comisiei electorale au venit la spital între orele 14:35–15:55 pentru a-i permite să voteze.

După aceasta bărbatul a părăsit spitalul „pentru a merge acasă să facă o baie”, după cum rezultă din declarațiile martorilor. În drum acesta s-a prezentat la secția de votare din municipiu, unde și-a exprimat votul pentru a doua oară.

Neregula a fost descoperită în jurul orei 16:07, când operatorii secției responsabile de urna mobilă au început introducerea datelor în sistemul informatic. În momentul în care au introdus datele bărbatului, sistemul i-a avertizat că acesta „a votat deja în altă parte”.

Președinta secției de votare a contactat imediat Comisia Electorală Centrală și apoi secția unde figura votul dublu. Ulterior, cazul a fost raportat poliției.

Inculpatul și-a recunoscut integral fapta, solicitând ca procesul să fie examinat în procedură simplificată. Totodată, șefa secției a menționat că tratamentul administrat pacientului nu afecta orientarea sau capacitatea de a înțelege acțiunile sale. Membrii comisiei cu urna mobilă au relatat că bărbatul se afla pe lista celor care solicitaseră votul la domiciliu, iar în spital „toți pacienții au fost verificați cu buletinul înainte de a primi buletinul de vot”.

Ulterior, când s-a constatat imposibilitatea de a introduce datele sale în sistem, unul dintre membrii comisiei a revenit la spital pentru verificări, moment în care asistentele au confirmat că bărbatul plecase „la câteva minute după vot”.

Toate aceste declarații, consemnate în dosar, au fost analizate de instanță și considerate concludente. Judecătoria Soroca a reținut că inculpatul a comis infracțiunea prevăzută de art. 182 alin. (1) Cod penal — falsificarea rezultatelor votării prin votarea unei persoane de două ori.

Deși bărbatul a comis o infracțiune calificată drept „mai puțin gravă”, judecătorul a subliniat că votul dublu reprezintă o atingere serioasă adusă procesului electoral, iar sancțiunea trebuie să transmită un mesaj clar. Instanța a stabilit pedeapsa minimă prevăzută de lege: 650 de unități convenționale — echivalentul a 32 500 lei.

Bărbatul are dreptul de a achita jumătate din amendă în termen de trei zile lucrătoare din momentul în care hotărârea devine executorie. Sentința reprezintă un avertisment pentru public și o dovadă că votul dublu — chiar și fără intenție declarată — este tratat cu fermitate de autorități.