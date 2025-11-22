Scene revoltătoare! În loc de flori, a primit banane drept cadou de plecare, din partea colegelor

Australianca Mary Fowler, fostă jucătoare a echipei feminine de fotbal Montpellier, a afirmat într-o carte că a primit, la fel ca o altă jucătoare de culoare de la echipa din sudul Franţei, banane drept cadou de adio din partea unei coechipiere, fructe simbol ale rasismului.

Jucătoarea australiană, în vârstă de 22 de ani, care evoluează la Manchester City, evocă această scenă într-o carte publicată în această săptămână şi intitulată „Bloom”.

Mary Fowler a primit banane drept cadou de adio

După doi ani petrecuţi la Montpellier, în perioada 2020-2022, la prezentarea lor la ultimul meci pe teren propriu, jucătoarele au primit flori, cu excepţia ei, a relatat Mary Fowler.

Toate, în afara ei şi a coechipierei olandeze Ashleigh Weerden, ale căror nume nu au fost menţionate la ceremonie.

„Apoi, când am revenit la vestiar, unele din coechipierele noastre se întrebau de ce noi nu am primit flori. Noi am ridicat din umeri, perplexe fiind. Unele dintre fete au găsit asta foarte amuzant, iar apoi una dintre jucătoare a venit şi ne-a dat banane, mie şi prietenei mele, spunând: ‘Ţine, ia-le’. A fost cireaşa de pe tort”.

Mary Fowler, care nu a precizat numele acestei coechipiere în carte, asigură că a discutat despre incident ulterior cu Ashleigh Weerden.

„Să nu primeşti flori, este un lucru, dar atât timp cât două din cele şase fete de culoare ale echipei au primit banane, este ceva ce nu poţi uita”, a mai spus Fowler.

Dincolo de acest incident, fotbalista a descris mai general despre nefericirea sa în cei doi ani petrecuţi la clubul din sudul Franţei, susţinând chiar că s-a gândit să „renunţe la fotbal”.

De asemenea, ea consideră că nu a primit îngrijiri adecvate din partea echipei medicale a lui Montpellier după ce a raportat dureri în piept.

Conform relatării sale, medicul clubului i-a făcut un control de cinci minute, i-a prescris antiinflamatoare şi i-a spus că poate continua să joace. „Nu a fost exact controlul la care speram”, a scris ea.