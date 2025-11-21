Medicul care a terorizat Soroca: zeci de femei violate în spital, timp de trei decenii

Un caz cutremurător din arhivele procuraturii scoate la iveală modul în care un medic-ginecolog din Soroca a violat, timp de peste treizeci de ani, zeci de femei aflate în cea mai vulnerabilă stare. În 1985, una dintre victime a avut curajul să depună plângere, declanșând o anchetă care a zguduit întregul raion și a expus o rețea de manipulare, intimidare și mușamalizare în jurul celui mai cunoscut ginecolog al vremii.

În anii ’80, într-un oraș mic precum Soroca, autoritatea morală și profesională a medicilor era rar pusă sub semnul întrebării. În această atmosferă, un ginecolog cunoscut și influent a reușit, ani la rând, să abuzeze sexual paciente vulnerabile chiar în sala de operații. Metodele sale erau calculate, iar contextul social, frica de „gura lumii”, dependența față de sistem și lipsa documentării medicale au creat condițiile perfecte pentru ca agresiunile să rămână neraportate.

În 1985, o femeie tânără, aflată în pragul divorțului și însărcinată, s-a prezentat la medic pentru a efectua un avort, fiind adusă „prin cunoștințe” de soacră. Procedura a avut loc seara, fără analize, fără consult prealabil și fără înregistrare oficială. În sala de operații, medicul a violat-o chiar în fotoliul ginecologic, înainte de intervenția medicală. Șocată, umilită și traumatizată, victima nu a dorit să depună plângere, temându-se că va fi stigmatizată. A cedat însă insistențelor anchetatorului și a făcut denunț.

Deschiderea dosarului a provocat rumoare în tot orașul. Pe fondul anchetei, au apărut presiuni din interiorul sistemului, inclusiv din partea unor reprezentanți din procuratură care îl protejau pe medic. Fișa medicală a victimei a fost distrusă, în locul ei fiind introdus un alt formular, aparținând soției unui polițist internate ulterior. Expertiza criminologică a demonstrat falsificarea documentelor.

Anchetatorii au reconstituit modul în care medicul își selecta victimele și tehnica prin care comitea agresiunile:

Femei cu statut social ridicat , soții de șefi, procurori, judecători, polițiști – care evitau formalitățile medicale și nu aveau documente ce atestau intervențiile.

Tinere necăsătorite, studente aflate în situații vulnerabile, temătoare că părinții sau profesorii ar putea afla de sarcina nedorită.

Fotoliul ginecologic fusese modificat tehnic, scările fiind sudate la înălțimea medicului, astfel încât pacienta să nu se poată apăra. Ușa nu era încuiată, tocmai pentru a masca eventualele sunete ca fiind normale în timpul intervenției. Dacă cineva deschidea ușa, vedea doar partea superioară a pacientei, nu și abuzul.

Din depozițiile victimelor care au ieșit ulterior la iveală, reiese că medicul manifesta un comportament cinic și sadic, scopul fiind nu doar agresiunea sexuală, ci și umilirea femeilor, profitând de vulnerabilitatea și dependența lor.

Pe parcursul anchetei, au apărut numeroase încercări de blocare a investigației. Unii medici încercau să falsifice expertize, iar expertul local era presat să nu confirme operația victimei. După introducerea unei comisii independente și după trimiterea probelor la Chișinău, expertiza medico-legală a confirmat clar că avortul a fost efectuat în intervalul indicat de victimă.

O piesă-cheie de probă – cămașa de noapte a victimei – a fost returnată cu o porțiune tăiată exact din zona petei biologice, iar concluzia oficială a devenit imposibil de stabilit. Suspiciunile privind influența medicului asupra experților au rămas puternice.

Ancheta a declanșat o reacție în lanț: 12 femei s-au prezentat la audiență, relatând cu lux de amănunte episoade identice de viol comise de-a lungul a 20–30 de ani. Relatările lor coincideau în detalii cu povestea victimei din dosarul penal. Erau soții de funcționari, profesoare, studente, chiar femei venite din alte orașe. Niciuna, însă, nu a dorit să depună cerere, din teamă, rușine sau presiuni familiale.

Deși zeci de femei au relatat abuzurile, doar una a avut curajul să depună oficial plângerea și să își mențină declarațiile în instanță. Pe baza probelor care au rămas în picioare, ginecologul a fost condamnat pentru un singur caz de viol, primind cinci ani de închisoare cu executare.

Cazul rămâne unul dintre cele mai șocante episoade din istoria justiției din Soroca. El reflectă un sistem medical și juridic vulnerabil la abuzuri, o societate în care rușinea depășea dreptatea și o realitate dureroasă: doar o singură femeie, prin demnitate și curaj, a reușit să oprească un agresor care a terorizat comunitatea timp de decenii.

Această mărturie retrospectivă deschide o fereastră spre o epocă în care victimele nu aveau voce, iar lupta pentru adevăr era dusă în tăcere și cu riscuri enorme.